2nd Opinion: Die Mutter der Polarisierung

Das Agieren von Politik und Medien während der Corona-Pandemie harrt weiterhin einer wirklichen Aufarbeitung. Alles sind froh, dass es vorbei ist, dabei ist es gar nicht vorbei: Vor allem den Lockdown für Ungeimpfte werden zwei Millionen Menschen, die wie Aussätzige behandelt wurden, der Politik und dem Staatsfunk nie verzeihen. Er war die Mutter der österreichischen Polarisierung und ein dauerhaftes Geschenk an die FPÖ.

Anfang dieser Woche hat sich die Verhängung des ersten Corona-Lockdowns zum sechsten Mal gejährt. Es war einer der großen und groß inszenierten Auftritte des damals bereits in seiner zweiten Amtszeit agierenden Jungstar-Bundeskanzlers und jetzigen Spionageabwehrsoftwareherstellers Sebastian Kurz. So wie viele andere Menschen in der Welt und in Österreich habe ich mich ab dem Frühjahr 2020 nolens volens mehrere Jahre lang fast ausschließlich mit der Pandemie beschäftigt. Mit der Frage, woher das Virus kam (wer den Verdacht äußerte, es könnte im gain-of-function-Labor in Wuhan etwas passiert sein, stand anfangs im Verdacht, auch an Echsenmenschen zu glauben, inzwischen ist das Mainstream).

Wie gefährlich es für wen war (erinnern Sie sich an den wunderschönen Begriff der „Risikostratifizierung“? – sie war übrigens von Beginn an ziemlich klar erkennbar), welche Maßnahmen angemessen und welche überschießend gewesen sind. Was genau wir eigentlich meinen, wenn wir „Impfung“ sagen. Wie wichtig uns die Entwicklung unserer Kinder tatsächlich ist (Sie werden heute niemanden mehr finden, der je für Schulschließungen war, interessanterweise waren die Schulen trotzdem fast ein ganzes Jahr lang geschlossen, es müssen die Hausmeister gewesen sein, die da auf eigene Faust agiert haben). Was passieren muss, damit Politiker jede Rücksicht verlieren, um endlich einmal spüren zu können, was es heißt, unmittelbaren Einfluss auf das Leben der Bürger zu nehmen (Spoiler: nicht viel). Und vieles mehr.