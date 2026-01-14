Alaska, Kalifornien, Jungferninseln: Diese Gebiete haben die USA schon gekauft

US-Präsident Donald Trump hat zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass er Grönland besitzen will. Dabei sprach er auch von "Erwerb". Der Kauf zusätzlichen Territoriums ist in der 250-jährigen US-Geschichte kein Novum. In der Vergangenheit haben die Vereinigten Staaten für bestimmte Gebietserweiterungen immer wieder Geld in die Hand genommen.

Dabei warf Washington mehrmals schon auch ein Auge auf Grönland, die größte Insel der Welt: Nach dem Zweiten Weltkrieg etwa bot die US-Regierung unter Harry S. Truman Dänemark Gold im Wert von 100 Millionen Dollar. Die Insel sei doch "völlig wertlos", so das Argument. Zu einem Kauf kam es damals nicht. In anderen Fällen waren die US-Kaufambitionen erfolgreicher.