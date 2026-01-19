Ein Jahr Trump im Amt: Zwischen Machtpolitik, Midterms und wachsendem Widerstand

Trump selbst bewertet sein erstes Jahr als Erfolg. Die Wirtschaft laufe gut, seine Regierung handle geschlossen, die Bevölkerung stehe hinter ihm. Kritik weist der bald 80-Jährige scharf zurück. Politikwissenschafter William Galston von der Brookings Institution beschreibt Trumps Führungsstil als „Shock and Awe“ – Einschüchterung und Machtdemonstration. Diese Strategie habe zunächst Wirkung gezeigt, verliere aber an Kraft.

Darauf deuten Wahlerfolge der Demokraten hin. Sie gewannen unter anderem die Bürgermeisterwahl in New York mit Zohran Mamdani, die Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey sowie erstmals seit fast 30 Jahren das Bürgermeisteramt in Miami. Ökonomen führen diese Entwicklung auf wachsende Unzufriedenheit über steigende Preise und Trumps Abschiebepolitik zurück, die hunderttausende Arbeitsplätze gekostet habe.

Trump konterte mit einer Rede an die Nation und stellte für das kommende Jahr einen wirtschaftlichen Boom in Aussicht. Gleichzeitig setzt er auf symbolträchtige Großereignisse: die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sowie die Feiern zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit am 4. Juli.