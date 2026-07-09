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Demokratischer Senatskandidat Platner wirft das Handtuch

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Senatskandidat Platner gibt auf
©APA/APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CJ GUNTHER
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Der demokratische Senatskandidat Graham Platner hat am Mittwoch nach einer Reihe von Skandalen seine Kampagne im US-Bundesstaat Maine ausgesetzt. Der Rückzug des ehemaligen Marineinfanteristen dürfte die Bemühungen der Demokraten erschweren, bei den Wahlen im November die Kontrolle über den Senat zu erlangen. Die Republikaner halten dort derzeit eine Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen. Das Rennen in Maine galt als eine der besten Chancen für die Demokraten, einen Sitz zu gewinnen.

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Zuletzt hatten Medien über schwere Vorwürfe gegen Platner berichtet. Das Magazin "Politico" und der Sender CNN meldeten, eine Frau werfe ihm vor, sie vor fast fünf Jahren vergewaltigt zu haben. Die "Washington Post" berichtete zudem, eine frühere Freundin habe ausgesagt, Platner habe beim Sex wiederholt ohne ihre Zustimmung Kondome entfernt. Platner wies die Vorwürfe entschieden zurück. Führende Demokraten hatten ihn jedoch zum Rückzug aufgefordert und mit dem Entzug von Wahlkampfgeldern gedroht.

Platner war bereits zuvor wegen anstößiger Internet-Beiträge und einer Tätowierung, die einem Nazi-Symbol ähnelte, in die Kritik geraten. Er hatte in der Vergangenheit Fehlverhalten eingeräumt und um Vergebung gebeten. Dies begründete er mit Alkoholmissbrauch und psychischen Problemen nach seinen Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan.

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