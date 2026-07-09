Demokratischer Senatskandidat Platner wirft das Handtuch

Zuletzt hatten Medien über schwere Vorwürfe gegen Platner berichtet. Das Magazin "Politico" und der Sender CNN meldeten, eine Frau werfe ihm vor, sie vor fast fünf Jahren vergewaltigt zu haben. Die "Washington Post" berichtete zudem, eine frühere Freundin habe ausgesagt, Platner habe beim Sex wiederholt ohne ihre Zustimmung Kondome entfernt. Platner wies die Vorwürfe entschieden zurück. Führende Demokraten hatten ihn jedoch zum Rückzug aufgefordert und mit dem Entzug von Wahlkampfgeldern gedroht.

Platner war bereits zuvor wegen anstößiger Internet-Beiträge und einer Tätowierung, die einem Nazi-Symbol ähnelte, in die Kritik geraten. Er hatte in der Vergangenheit Fehlverhalten eingeräumt und um Vergebung gebeten. Dies begründete er mit Alkoholmissbrauch und psychischen Problemen nach seinen Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan.