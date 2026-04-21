Bundespräsidentenwahl 2028: Tritt Kickl selber an?

„Sie werden sich wundern, was alles gehen wird“, sagte FPÖ-Kandidat Norbert Hofer im April 2016 in einer Elefantenrunde vor der damaligen Bundespräsidenten-Wahl. Es bezog sich auf die Möglichkeiten des Staatsoberhaupts.

Heute, zehn Jahre später, hat man eine bessere Vorstellung davon: Amtsinhaber Alexan­der Van der Bellen, dem Hofer letzten Endes unterlegen war, hat nach der jüngsten Nationalratswahl mit einer Gepflogenheit gebrochen und nicht automatisch Herbert Kickl (FPÖ) als dem Vorsitzende der stärksten Partei den Regierungsbildungsauftrag erteilt. Dafür ist er kritisiert worden, es war jedoch rechtlich gedeckt, und außerdem hätte er sagen können, dass er als direkt gewählter Bundespräsident über eine besondere demokratische Legitimation verfügt, zu tun, was er für richtig hält.