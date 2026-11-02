Bulgarien-Wahl: Jotowa gewinnt die Stichwahl, so deutlich fiel ihr Vorsprung aus

Die frühere Journalistin und langjährige sozialdemokratische EU-Abgeordnete war ab 2017 Vizepräsidentin unter Rumen Radew. Als dieser im Jänner 2026 zurücktrat, um bei der Parlamentswahl anzutreten, rückte sie als erste Frau an die Staatsspitze. Radews Partei Progressives Bulgarien gewann die Wahl im April, er ist seit Mai Ministerpräsident. Jotowa wurde nun von seiner Partei und von der sozialistischen BSP unterstützt.

Im Wahlkampf präsentierte sie sich als „Präsidentin des Friedens“. Sie lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab und setzt auf Verhandlungen mit Moskau. Zugleich bekennt sie sich zur Mitgliedschaft Bulgariens in EU und NATO. Gjurow, unterstützt vom Reformbündnis aus „Wir setzen den Wandel fort“ und „Demokratisches Bulgarien“, warb für eine klar westliche Ausrichtung und mehr Unterstützung für Kiew. Er warf Jotowa vor, Russland nach den Drohnenangriffen auf Handelsschiffe vor der bulgarischen Schwarzmeerküste nicht als Verantwortlichen zu benennen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gratulierte Jotowa und schrieb von einem „starken Bulgarien in einem starken Europa“. Sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit bei Sicherheit, Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit und Energieunabhängigkeit.