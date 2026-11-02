König Charles in der Karibik: Antigua schaffte vor seinem Besuch den Treueeid auf ihn ab

In Antigua und Barbuda leisten neue Amtsträgerinnen und Amtsträger ihren Treueeid seit Jänner 2026 nicht mehr auf König Charles III., sondern auf den Staat, seine Verfassung und seine Gesetze. Das Parlament des Karibikstaats hat dazu im Dezember 2025 die Verfassung geändert: Das Repräsentantenhaus stimmte am 15. Dezember zu, der Senat am 17. Dezember, in Kraft ist die Änderung seit 8. Jänner 2026. Eine Volksabstimmung war dafür nicht nötig, wie die Dokumentation zur Republikbewegung in Antigua und Barbuda unter Berufung auf das Amtsblatt festhält.

„Wir werden ein für alle Mal nicht mehr auf Seine Majestät in England, seine Erben und Nachfolger in England schwören“, sagte Justizminister Steadroy Benjamin im Parlament. „Wir schwören den Treueeid auf den Staat Antigua und Barbuda, seine Verfassung und seine Gesetze.“ Staatsoberhaupt bleibt Charles trotzdem: Antigua und Barbuda ist eines von 15 Ländern des Commonwealth, die den britischen Monarchen als eigenes Staatsoberhaupt haben.