ABO

Briten planen nächtliche Social-Media-Sperre für Jugendliche

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Social Media bald für jugendliche Briten in der Nacht gesperrt
©APA/APA/AFP/MARTIN LELIEVRE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Großbritannien will den Zugang zu sozialen Medien für ältere Jugendliche in der Nacht standardmäßig sperren. Wie die Regierung am Dienstag in London mitteilte, sollen 16- und 17-Jährige Apps wie Instagram oder TikTok zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr nur noch nutzen können, wenn sie die Voreinstellung aktiv ändern. Zudem sollen Funktionen, die zum endlosen Weiternutzen animieren, standardmäßig deaktiviert werden.

von

"Diese Maßnahmen sind entscheidend, um jungen Menschen zu dem Schlaf zu verhelfen, den sie brauchen, sich auf Schule und Ausbildung zu konzentrieren und mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen", erläuterte Technologieministerin Liz Kendall. Die Technologiekonzerne sollen gesetzlich zur Umsetzung der Sperre verpflichtet werden. Bei Verstößen drohten "sehr strenge regulatorische Sanktionen", sagte der für Online-Sicherheit zuständige Minister Kanishka Narayan. Die oppositionelle Konservative Partei kritisierte die Pläne. "Sperren, die sie einfach abschalten können, werden nichts bewirken", sagte die Bildungsexpertin der Partei, Laura Trott.

Die britische Regierung hatte vergangenen Monat bereits ein weitreichendes Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige angekündigt. Die Regelungen sollen bis Ende des Jahres ins Parlament eingebracht werden und im Frühjahr 2027 in Kraft treten. Die betroffenen Konzerne wie Meta und TikTok äußerten sich zunächst nicht. Die Debatte über Zugangsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche auf den vor allem aus den USA und China betriebenen sozialen Plattformen hat in den vergangenen Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen. Viele Länder - darunter Australien, Frankreich und Italien - schränken den Zugang von Kindern zu sozialen Medien ein. In Österreich plant die Regierung ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mediterranes Flair mir Alpenblick am Sandstrand des Lido di Lugano
Reisen & Freizeit
Alpine Zugkreuzfahrt: "Grand Train Tour" in der Schweiz
Fazit: Die Mangowürfel landen schnell und einfach im Glas
Gesundheit
Mango schälen mit dem Glas - funktioniert das?
Bloß keine Vorwürfe bei problematischen Inhalten im Netz
Technik
Schockierende Inhalte im Netz: So können Eltern begleiten
++ ARCHIVBILD ++ Barfußgehen auf wechselnden Untergründen aktiviert die Muskulatur
Gesundheit
Gesunde Kinderfüße: Dazu raten Orthopäden
US-Politik will ein Ende der Zeitumstellung
Politik
USA nehmen Kurs auf permanente Sommerzeit
Raumschiff hob in Kasachstan zur Raumstation ISS ab
Technik
Zwei Russen und ein US-Amerikaner fliegen zur ISS
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER