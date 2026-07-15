Mango schälen mit dem Glas - funktioniert das?

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Glas-Tipp zum Schälen einer Mango in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Mango halbieren und den Kern entfernen. Mit einem Messer ein Raster in das Fruchtfleisch ritzen. Die Kante eines Glases - etwa ein Weinglas - am unteren Rand der Mangohälfte ansetzen. Die Mango mit sanftem Druck nach unten schieben und so das Fruchtfleisch lösen.

Fazit: Der Hack funktioniert gut. Das Fruchtfleisch rutscht sauber in das Glas und die Hände bleiben dabei weitgehend sauber. Wer keine Mangowürfel benötigt, kann auf das Einritzen des Fruchtfleischs verzichten.