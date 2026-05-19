Bisher keine Bewerber, aber ein klarer Favorit für ORF-Wahl

Dass sich noch niemand aus der Deckung gewagt hat, sei "nicht unüblich", sagte ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer im APA-Gespräch. An ihn müssen die Bewerbungen geschickt werden. "Ich gehe davon aus, dass die Profis gegenwärtig an den Unterlagen arbeiten und diese rechtzeitig einreichen werden", so Lederer, der auf möglichst viele Anwärterinnen und Anwärter hofft.

Pig wird seit geraumer Zeit als klarer Favorit benannt. Angesichts der gesetzlich festgeschriebenen Unabhängigkeit des ORF kritisch beäugte Aussagen aus der Politiksphäre untermauern den Status des APA-CEOs als heißester Anwärter auf die ORF-Spitze. So hielt ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti gegenüber der "Presse" vor wenigen Tagen fest: "Der Generaldirektor muss von außen kommen, unbelastet von all diesen Verstrickungen und Intrigen." Ob damit Pig gemeint sei? "Er ist definitiv ein Profi und ich würde mich freuen, wenn er sich bewirbt", so Marchetti.

Beobachter sprechen davon, dass auch die SPÖ gut mit Pig leben könnte und bei den maximal vier Direktorenposten mitmischt. Die Wahl selbst wird am 11. Juni getroffen - von den formell weisungsfreien 35 ORF-Stiftungsräten. Darauf pocht auch Lederer, der sich von Marchettis Äußerung wenig erfreut zeigt. "Ich weise Zurufe zurück. Wir entscheiden frei im Stiftungsrat und werden uns in Hearings unser eigenes Bild machen", sagte der Stiftungsratsvorsitzende. Ein öffentliches Hearing in Anwesenheit von Stiftungs- und Publikumsräten soll am 8. Juni stattfinden, bestätigte Lederer. Zuvor noch soll eine Findungskommission die eingelangten Bewerbungen begutachten und prüfen, ob sie die Anforderungen erfüllen, um die Personen für Hearings einzuladen.

Konkurrenz könnte Pig von der amtierenden ORF-Chefin Ingrid Thurnher bekommen. Sie ist im Zuge der Causa Weißmann gegenwärtig intensiv mit Aufräumarbeiten beschäftigt und macht sich dabei nicht nur Freunde, wie sie selbst schon einmal anmerkte. Ob sie sich - auch angesichts ihres Alters von bald 64 Jahren - noch weitere fünf wohl kräftezehrende Jahre im ORF antun will, ist fraglich. Die bekannte Vollblutjournalistin hat sich noch nicht dazu geäußert, aber betonte, wie sehr ihr das Haus am Herzen liege.

Der "Standard" hielt am Wochenende fest, dass wohl auch Medienmanager Markus Breitenecker eine Bewerbung abgeben dürfte. Er war lange Zeit Chef der Privatsendergruppe ProSiebenSat.1Puls4 und zuletzt im Vorstand des Mutterkonzerns in Deutschland tätig. Seit wenigen Monaten ist er wieder am Markt und könnte sich nach einer Beschäftigung umsehen. Er selbst dementierte das wiederholt. Ruhig wurde es zuletzt um den Kronehit-Geschäftsführer Philipp König, der der ÖVP nahe steht, hat er doch schon im Bundeskanzleramt als Medienrechtsexperte unter Gernot Blümel und später mit dem Medienbeauftragten von Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, gearbeitet.

Abseits der Wahl und der Causa Weißmann beschäftigt den ORF nach wie vor auch der Spardruck. Dieser könnte sich weiter verschärfen, will doch die ÖVP die Abgeltung des Bundes für den Entfall der Umsatzsteuer mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag streichen, wie etwa der "Standard" berichtete. Die Republik sprang damals mit 70 Millionen Euro ein, um den für den ORF weggefallenen Vorsteuerabzug zu kompensieren. Marchetti sprach davon, dass der ORF einen Beitrag in der Größenordnung von 100 Mio. Euro zur Budgetkonsolidierung leisten solle.

Angesichts der Sparvorstellungen beruft Lederer am 22. Mai einen Sonderfinanzausschuss im ORF-Stiftungsrat ein. "Der Spielraum ist nicht so groß, wie die Politik sich das vorstellt", sagte er der APA. Der ORF müsse sparen, aber sollte über diese "sensible Sache" nicht in den Medien verhandelt werden, forderte er Marchetti auf, von "Basarverhalten" Abstand zu nehmen.

Bereits am Donnerstag (21. Mai) um 18 Uhr ist eine von der gemeinnützigen Organisation #aufstehn organisierte Kundgebung am Ballhausplatz in Wien angesetzt. Dabei fordern u.a. Presseclub-Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus und der ehemalige ORF-Journalist und im Vorstand von Reporter ohne Grenzen tätige Michael Kerbler eine unabhängige ORF-Spitze. Die Wahl im Juni müsse frei von parteipolitischen Interessen erfolgen, heißt es.