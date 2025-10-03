Frau Eibinger-Miedl, wir haben da noch eine Frage

Wer verhandelt härter – Minister oder eine Achtjährige?

Meine Tochter ist wirklich schon eine sehr selbstbewusste junge Dame. Ich habe sie aber auch in diese Richtung erzogen, denn es war mir wichtig, dass sie Selbstbewusstsein entwickelt. Und insofern sind das zu Hause schon auch harte Verhandlungen, wenngleich die Themen natürlich nicht vergleichbar sind.

Mit meiner Tochter verhandle ich über Schlafengehzeiten, über Bildschirmzeiten oder natürlich beim Einkaufen, ob es wirklich ein bestimmtes Spielzeug jetzt auch noch sein muss, wo man vielleicht eh schon was Ähnliches zu Hause hat. Insofern geht es auch hier ums Budget.