Frau Eibinger-Miedl, wir haben da noch eine Frage

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl spricht mit News über Verhandlungen im Ministerium – und jene zu Hause mit ihrer achtjährigen Tochter.
Wer verhandelt härter – Minister oder eine Achtjährige?
Meine Tochter ist wirklich schon eine sehr selbstbewusste junge Dame. Ich habe sie aber auch in diese Richtung erzogen, denn es war mir wichtig, dass sie Selbstbewusstsein entwickelt. Und insofern sind das zu Hause schon auch harte Verhandlungen, wenngleich die Themen natürlich nicht vergleichbar sind.
Mit meiner Tochter verhandle ich über Schlafengehzeiten, über Bildschirmzeiten oder natürlich beim Einkaufen, ob es wirklich ein bestimmtes Spielzeug jetzt auch noch sein muss, wo man vielleicht eh schon was Ähnliches zu Hause hat. Insofern geht es auch hier ums Budget.
Steckbrief
Barbara Eibinger-Miedl
Die Steirerin hat Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre in Graz studiert. Ihr Einstieg in die Politik erfolgte 2004 in der Frauenbewegung und im Wirtschaftsbund der ÖVP in der Steiermark. Sie war Gemeinderätin in Seiersberg und Abgeordnete im Bundesrat. 2011 wechselte sie in den steirischen Landtag, wo sie ab 2014 Klubobfrau der ÖVP war. 2017 wurde sie Landesrätin, im März 2025 Staatssekretärin im Finanzministerium. Sie hat eine achtjährige Tochter.