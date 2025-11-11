Aquila 2025: Österreichischer Verkehrssicherheitspreis zeichnet Engagement und Zivilcourage aus

KFV-Direktor Christian Schimanofsky hob in seiner Ansprache hervor, wie wichtig der Austausch zwischen Institutionen, Gemeinden und Bürgerinnen und Bürgern ist: „Im KFV ist es unsere Pflicht, alle Perspektiven zu verstehen und in Maßnahmen zu berücksichtigen. Seit Jahrzehnten können wir dabei auf die Unterstützung der Österreicher:innen zählen. Wir brauchen diesen Dialog mit Städten, Gemeinden, Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Vereinen – denn sie sind jeden Tag ganz nahe am Geschehen.“

Auch Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, betonte die Vorbildfunktion der eingereichten Projekte: „Verkehrssicherheit wird durch Projekte, die beim diesjährigen Aquila eingereicht wurden, aktiv gelebt.“

Michael Kögl, Vorsitzender des Städtebund-Verkehrsausschusses, verwies auf die Bedeutung sicherer öffentlicher Räume: „Kinder, Jugendliche, ältere und mobilitätseingeschränkte Personen – Wir alle haben ein Recht darauf, Straßenbereiche und den öffentlichen Raum ohne Gefahr nutzen zu können. Wie das gelingen kann, zeigen die diesjährigen Preisträger:innen.“