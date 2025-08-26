Studie: Österreicher halten das österreichische Deutsch für schöner und korrekter

Österreicher nehmen das „österreichische Hochdeutsch“ nicht nur als schöner und sympathischer wahr, sondern auch als gebildeter, korrekter und präziser. Das ist das überraschende Zwischenergebnis einer Studie von Stefan Dollinger von der University of British Columbia (Kanada). Bisher haben sich rund 41.000 Personen an der Onlineumfrage beteiligt, mit der der Sprachwissenschafter die Haltung zum österreichischen Hochdeutsch erforscht. Noch kann man sich daran beteiligen.

Seit Ende Mai erhebt der Anglist und Germanist in seiner Umfrage wie es um das Hochdeutsch österreichischer Prägung bestellt ist. Die beiden größten Gruppen unter den bisher mehr als 41.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind (nach Selbsteinschätzung) „Österreicher/innen“ (rund 38.000), wobei alle Bundesländer vertreten sind, und „Deutsche“ (rund 900), die in Österreich leben. Die Umfrage stelle damit „die bisher umfassendste Sprachstudie Österreichs dar“, erklärte Dollinger gegenüber der APA.