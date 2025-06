Das ‚Je‘, oder wie es in Deutschland als ‚Jot‘ bezeichnet wird, ist einer der jüngsten Buchstaben unseres Alphabets. William Shakespeare veröffentlichte 1597 die erste Kopie seines Theaterstückes noch als ‚Romeo and Iuliet‘. In früheren Ausgaben der Bibel wird von ‚Iesus‘ und ‚Ioseph‘ geschrieben.

Die Phönizier verwendeten den Buchstaben ‚Yodh‘ als Konsonant und sprachen ihn wie das heutige ‚J‘ aus. Die Griechen machten daraus den Buchstaben ‚Iota‘, der später zum Vokal ‚I‘ wurde. Auch im Lateinischen gab es keinen Buchstabe ‚J‘ mit einer unterschiedlichen Aussprache zu ‚I‘. Sie schrieben jedoch das ‚I‘ – als Zahl und als Buchstabe – manchmal mit einer verschönerten Abrundung. Die Zahl 13 kam in Texten als XIII und als XIIJ vor, ohne dass die Abrundung einen gesonderten Laut bedeutete.