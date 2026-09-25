5 Migranten ertranken in kroatisch-slowenischem Grenzfluss

Sie befänden sich nun auf slowenischem Gebiet, hieß es. Kroatien liegt auf der sogenannten Balkan-Route, über die viele Migranten versuchen in von ihnen bevorzugte Länder der EU zu kommen, darunter etwa Österreich oder Deutschland. Mehr als 12.500 Menschen nutzten die Route im Jahr 2025, wie aus Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex hervorgeht. Das ist ein Rückgang um 42 Prozent gegenüber 2024. Seit 2014 wurden nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 400 Menschen auf dieser Route als tot oder vermisst gemeldet.