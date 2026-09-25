Trump nennt Gipfel mit Xi "produktiv"

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Unter den geladenen Gästen bei dem Staatsbankett waren Spitzenvertreter der US-Tech-Branche, darunter Tesla-Chef Elon Musk, Nvidia-Chef Jensen Huang und OpenAI-Chef Sam Altman. Trump hatte zu Beginn des Gipfels erklärt, es sei "auch Chinas Position", KI ungeachtet von Sicherheitswarnungen der Branche nicht staatlich zu regulieren.
Zum Abschluss des dreitägigen Staatsbesuchs war am Freitag ein gemeinsamer Tee im Weißen Haus geplant. Letzter Programmpunkt war ein Besuch im US-Nationalarchiv in Washington. Dort wird unter anderem die vor 250 Jahren unterzeichnete Unabhängigkeitserklärung der USA aufbewahrt.
WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 24: Chinese President Xi Jinping (L) looks to U.S. President Donald Trump as they descend the grand staircase before a state dinner in the East Room of the White House on September 24, 2026 in Washington, DC. Trump is hosting Xi for a three-day state visit to Washington, DC, where the leaders were expected to discuss trade practices, artificial intelligence and the furthering of "strategic stability" between the two countries. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)