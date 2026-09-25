Trump nennt Gipfel mit Xi "produktiv"

Unter den geladenen Gästen bei dem Staatsbankett waren Spitzenvertreter der US-Tech-Branche, darunter Tesla-Chef Elon Musk, Nvidia-Chef Jensen Huang und OpenAI-Chef Sam Altman. Trump hatte zu Beginn des Gipfels erklärt, es sei "auch Chinas Position", KI ungeachtet von Sicherheitswarnungen der Branche nicht staatlich zu regulieren.

Zum Abschluss des dreitägigen Staatsbesuchs war am Freitag ein gemeinsamer Tee im Weißen Haus geplant. Letzter Programmpunkt war ein Besuch im US-Nationalarchiv in Washington. Dort wird unter anderem die vor 250 Jahren unterzeichnete Unabhängigkeitserklärung der USA aufbewahrt.