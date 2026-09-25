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Putin: Keine Vorbereitung auf "irgendeinen Kampf mit Europa"

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Es laufen keine Vorbereitungen
©Afp, APA, OLGA MALTSEVA
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Russlands Präsident Wladimir Putin hat beteuert, dass sich sein Land "nicht auf irgendeine Art von Kampf mit Europa" vorbereite. "Viele in Europa sagen, dass sie eine Aggression vonseiten der Russischen Föderation erwarten und dass sie sich deshalb selbst auf Kämpfe, auf einen Krieg mit Russland, vorbereiten müssen", sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Er wolle jedoch nochmals unterstreichen, dass Russland keine Vorbereitungen für eine solche Aggression treffe.

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Putin äußerte sich außerdem zu einer möglichen Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine. Die Vorschläge dazu "liegen alle auf dem Tisch, und es ist alles möglich", sagte der Kreml-Chef. "Aber nach allem, was sie getan haben, werden wir sehr sorgfältig darüber nachdenken, welche Schritte wir als Antwort unternehmen müssen", fügte er mit Blick auf die ukrainischen Angriffe auf russischem Territorium hinzu.

Russian President Vladimir Putin gives a speech during the International United Cultures Forum at the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg on September 25, 2026. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP)

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