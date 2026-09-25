Putin: Keine Vorbereitung auf "irgendeinen Kampf mit Europa"

Putin äußerte sich außerdem zu einer möglichen Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine. Die Vorschläge dazu "liegen alle auf dem Tisch, und es ist alles möglich", sagte der Kreml-Chef. "Aber nach allem, was sie getan haben, werden wir sehr sorgfältig darüber nachdenken, welche Schritte wir als Antwort unternehmen müssen", fügte er mit Blick auf die ukrainischen Angriffe auf russischem Territorium hinzu.