wienerberger übernimmt serbische Univerzum Group

wienerberger baut seine Präsenz in Südosteuropa aus. Der international tätige Anbieter von Lösungen für Gebäudehülle, Neubau, Renovierung sowie Wasser- und Energiemanagement hat eine Vereinbarung zur Übernahme der serbischen Univerzum Group unterzeichnet. Das Unternehmen gilt als führender Hersteller von Hintermauerziegeln in Serbien.

Fokus auf Wachstumsmärkte in Südosteuropa

Die Univerzum Group beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro. Mit der Akquisition sichert sich wienerberger eine starke Position in einem Markt, der nach Unternehmensangaben von einer dynamischen Entwicklung im Bausektor geprägt ist.

Besonders in Serbien und weiteren Ländern Südosteuropas rechnet wienerberger mit einer weiter steigenden Nachfrage nach Hintermauerziegeln. Grundlage dafür seien Aufholeffekte im Wohn- und Infrastrukturbau sowie ein nachhaltiges Mengenwachstum.

Ergänzung zum Dachgeschäft

Die Übernahme soll auch bestehende Aktivitäten von wienerberger in der Region stärken. Durch Cross-Selling-Potenziale mit dem bereits etablierten Dachgeschäft erwartet der Konzern zusätzliche Impulse für seine Marktposition in Serbien und Südosteuropa.

„Wenn sich Nachfragemuster verändern, bleiben wir agil und passen unseren Fokus proaktiv an“, teilte das Unternehmen mit. Südosteuropa verzeichne derzeit eine starke Dynamik im Bausektor, verbunden mit einer weiter steigenden Nachfrage.

Wertschaffende Transaktion mit Synergiepotenzial

wienerberger sieht in der Übernahme nicht nur eine regionale Expansion, sondern auch eine Erweiterung des Portfolios innovativer Baulösungen. Die Univerzum Group soll attraktive Margen erzielen und nach erwarteten Synergien ein starkes Wertschöpfungspotenzial bieten.

Mit der Akquisition unterstreicht wienerberger nach eigenen Angaben den strategischen Fokus auf Transaktionen, die unmittelbar zur Ergebnisentwicklung der Gruppe beitragen. Zuletzt hatte das Unternehmen bereits mit einer Übernahme im Bereich Piping in Schweden seine Wachstumsstrategie fortgesetzt.