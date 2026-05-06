Olymp sieht Nachhaltigkeit als unternehmerische Verantwortung

Die Olymp Bezner KG aus Bietigheim-Bissingen im Landkreis Ludwigsburg hat ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025 vorgelegt. Der international bekannte Bekleidungshersteller führt damit eine vor zehn Jahren begonnene freiwillige Berichterstattung fort. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung.

Das Unternehmen versteht Nachhaltigkeit nach eigenen Angaben nicht nur als regulatorische Aufgabe, sondern als Teil unternehmerischer Verantwortung. Inhaber und CEO Mark Bezner stellt den Bericht unter das Leitmotiv: „Verantwortung ist erst ein Wert, wenn man ihr gerecht wird.“

Orientierung an europäischen Berichtstandards

Mit dem aktuellen Bericht begibt sich Olymp bewusst in die Vergleichbarkeit mit berichtspflichtigen Unternehmen. Die Nachhaltigkeitserklärung orientiert sich an der europäischen Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, sowie an den European Sustainability Reporting Standards. Offengelegt werden Datenpunkte, soweit sie im Unternehmen bereits erfasst sind.

Operativer Geschäftsführer Johann Trischberger betont, Nachhaltigkeit müsse vor allem Umwelt und Klima schützen sowie Verantwortung für Menschen übernehmen. Dies sei entscheidend, um auch kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.

Fokus auf Lieferkette, Produkte und faire Arbeitsbedingungen

Ein Schwerpunkt des Nachhaltigkeitsberichts 2025 liegt auf ökologischen und sozialen Kriterien in Produktentwicklung und Herstellung. Olymp setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern in der weltweiten Lieferkette. Ziel ist es, Klima und Umwelt stärker zu schützen und fairere Arbeitsbedingungen zu fördern.

Zugleich reagiert das Unternehmen auf veränderte Erwartungen von Kundinnen und Kunden. Nachhaltigere Produkteigenschaften gewinnen beim Kauf von Kleidung an Bedeutung. Ab Herbst 2026 will Olymp diese Merkmale konsequenter direkt am einzelnen Artikel kommunizieren. Grundlage sollen optimierte Produktausstattung, Textilkennzeichnung und anerkannte Zertifizierungen sein.

Nachhaltigkeitsberichte seit 2014

Olymp berichtet bereits seit 2014 regelmäßig über soziale Standards und Arbeitsbedingungen in der Lieferkette. Seit 2019 veröffentlicht das Unternehmen zudem Informationen zum Klimafußabdruck seines Standorts in Bietigheim-Bissingen.

Im Jahr 2021 wurden diese Berichte erstmals in einem gemeinsamen Nachhaltigkeitsbericht gebündelt. Während sich die Berichte für 2022 und 2023 noch an den Standards der Global Reporting Initiative orientierten, sind die Berichte für 2024 und 2025 an die CSRD angelehnt.