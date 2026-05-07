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Weinfrühling in Stegersbach: Falkensteiner Balance Resort setzt auf Vielfalt im Glas

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Am 9. Mai 2026 lädt das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach zum Weinfrühling. Im Fokus stehen Weine aus dem Südburgenland, regionale Spezialitäten wie Uhudler, Führungen durch den Permakulturgarten und ein kulinarisches Rahmenprogramm.

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Unter dem Motto „Vielfalt im Glas“ rückt das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach Anfang Mai die Weinregion Südburgenland in den Fokus. Am 9. Mai 2026 können Gäste im Resort ausgewählte Weine regionaler Spitzenweingüter verkosten. Mit dabei ist unter anderem das Weingut Jalits aus Badersdorf.

Das Südburgenland gilt als eines der interessantesten Weinbaugebiete Österreichs. Die Region ist besonders für mineralische Rotweine bekannt, aber auch für Spezialitäten wie den Uhudler. Dieser zählt zum regionalen Kulturgut und prägt die Weinkultur im südlichen Burgenland seit vielen Jahren.

Permakulturgarten, BBQ und Live-Musik

Neben den Verkostungen bietet das Resort ein Rahmenprogramm im hauseigenen Permakulturgarten. Gäste können an Führungen mit Gärtner Paul Achberger teilnehmen und Jungpflanzen erwerben. Wer es ruhiger angehen möchte, kann den Nachmittag bei einem Glas Wein im Garten verbringen.

Kulinarisch wird der Weinfrühling durch ein BBQ von Ofyr Grills ergänzt. Live-Musik sorgt für die passende Atmosphäre.

Teilnahme nur mit Reservierung

Für Hotelgäste ist der Eintritt zum Weinfrühling bereits im Zimmerpreis enthalten. Auch externe Besucherinnen und Besucher können teilnehmen, benötigen dafür jedoch eine vorherige Reservierung.

Wer den Besuch in Stegersbach mit zusätzlicher Entspannung verbinden möchte, kann den Weinfrühling mit einer Auszeit im Day Spa des Falkensteiner Balance Resort kombinieren.

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