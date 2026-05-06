Österreichische Lotterien und win2day begleiten den Eurovision Song Contest 2026 in Wien

Der Eurovision Song Contest 2026 bringt Europa nach Wien. Bis zum Finale am 16. Mai soll das größte Musikevent der Welt nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich Akzente setzen. Die Österreichischen Lotterien und win2day begleiten den Wettbewerb als nationaler Partner und wollen dazu beitragen, Teilnehmer:innen, Delegationen, Fans und Besucher:innen ein zugängliches und unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.

Für die Österreichischen Lotterien ist das Engagement Teil einer langfristigen Sponsoringstrategie. Seit 40 Jahren unterstützt das Unternehmen Projekte in Kultur, Sport und Sozialem. Der Eurovision Song Contest 2026 gilt dabei als weiterer Schwerpunkt dieses Engagements.

Sichtbare Präsenz am Rathausplatz und in der Wiener Stadthalle

Rund um den Eurovision Song Contest 2026 werden die Österreichischen Lotterien und win2day an zentralen Orten in Wien präsent sein. Dazu zählen Public Viewings am Rathausplatz, Aktivitäten in der Wiener Stadthalle, On-Site-Screens, City Branding sowie Fanaktivierungen.

Ein besonderer Fokus liegt auf barrierefreien Angeboten. win2day stellt in Kooperation mit der Stadt Wien eine Rollstuhltribüne zur Verfügung. Damit soll der Eurovision Song Contest 2026 für möglichst viele Menschen unmittelbar erlebbar werden. Das Motto dahinter lautet: „Mitten drin statt nur dabei.“

Inklusion als Teil der Veranstaltung

Der Eurovision Song Contest 2026 wird in Wien als inklusives Gesamterlebnis geplant. Die Österreichischen Lotterien und win2day unterstützen barrierefreie Infrastruktur, Awareness-Maßnahmen und inklusive Begegnungsräume bei Side Events und an zentralen Veranstaltungsorten.

Ergänzend ist ein Deaf-Accessibility-Tech-Pilot vorgesehen. Zwei gehörlose Sportler:innen testen dabei eine Technologie, mit der taube Besucher:innen Musik und Atmosphäre der Show über haptische Impulse körperlich wahrnehmen können. Die Umsetzung gilt als Österreich-Premiere.

Gewinnspiele und exklusive Fan-Erlebnisse

Auch für Spielteilnehmer:innen sollen besondere Eurovision-Erlebnisse möglich werden. Über Slot-Gewinnspiele, ein EuroMillionen-Gewinnspiel mit Limousinenservice und ein EuroDreams-Gewinnspiel wurden exklusive Fan-Packages für den Eurovision Song Contest 2026 verlost.

Die Aktionen sollen Entertainment, Innovation und verantwortungsvolles Spiel miteinander verbinden.

Verantwortung, Teilhabe und Vielfalt

Erwin van Lambaart, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Lotterien GmbH, betont die gesellschaftliche Bedeutung des Eurovision Song Contest. Musik könne Menschen verbinden, Großereignisse müssten fair, inklusiv und verantwortungsbewusst gestaltet werden.

Auch Martin Škopek, Vorstandsdirektor der Österreichischen Lotterien GmbH, verweist auf das langjährige Sponsoring des Unternehmens. Der Eurovision Song Contest 2026 stärke den Kulturstandort Wien und mache Vielfalt sichtbar.

Georg Wawer, Managing Director Österreichische Lotterien und win2day, sieht im Engagement ein Beispiel dafür, wie digitales Entertainment und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Barrierefreiheit, Teilhabe und gleiche Chancen seien zentrale Erfolgsfaktoren des Sponsorings.