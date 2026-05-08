Expertenforum Luftfahrt 2026: Flughafen Salzburg als internationale Schnittstelle im Fokus

Rund 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Luftfahrt, Kultur und Tourismus kamen am 7. Mai 2026 zum Expertenforum Luftfahrt der Aviation Industry Austria am Flughafen Salzburg zusammen. Die Veranstaltung stand im Zeichen des 100-jährigen Bestehens des zweitgrößten österreichischen Verkehrsflughafens.

Unter dem Titel „Ein Flughafen als Schnittstelle von Kultur und Wirtschaft, seit 100 Jahren“ diskutierten hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Branche über die Zukunft des Luftfahrtstandorts Salzburg im internationalen Wettbewerb. Im Mittelpunkt standen Fragen der Erreichbarkeit, der Standortqualität und der engen Verbindung zwischen Luftfahrt, Tourismus, Kultur und regionaler Wertschöpfung.

Luftfahrt als Standortfaktor für Salzburg und Österreich

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus, betonte die strategische Bedeutung der Luftfahrt für Österreich. Flughäfen seien Eingangstore zum Land und prägten häufig den ersten Eindruck internationaler Gäste.

„Luftfahrt ist für Österreich weit mehr als Mobilität. Sie ist ein zentraler Standortfaktor, verbindet unser Land mit internationalen Märkten und macht Österreich für Gäste, Betriebe und Regionen erreichbar“, sagte Zehetner. Salzburg zeige seit 100 Jahren, wie eng Luftfahrt, Tourismus, Kultur und Wirtschaft miteinander verbunden seien.

Auch Julian Jäger, Präsident der Aviation Industry Austria und Vorstand der Flughafen Wien AG, hob die wirtschaftliche Bedeutung leistungsfähiger Flugverbindungen hervor. Besonders für exportorientierte und touristisch geprägte Regionen sei internationale Erreichbarkeit unverzichtbar. Am Beispiel des Flughafens Salzburg werde dies besonders deutlich.

Flughafen Salzburg als Motor für Tourismus und Kultur

Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin des Flughafens Salzburg, verwies in ihrer Eröffnungsrede auf die besondere Symbolik der Veranstaltung: Rund 100 Gäste diskutierten im Jubiläumsjahr über 100 Jahre Flughafen Salzburg. Zugleich machte sie auf die Herausforderungen für die Luftfahrt aufmerksam.

Geopolitische Konflikte, eingeschränkte Lufträume, steigende Standortkosten und höhere Kerosinpreise sorgten für ein volatiles Umfeld. Umso wichtiger sei ein starkes Destinationsportfolio und eine enge Zusammenarbeit zwischen Luftfahrt und Tourismus.

„Beide, Tourismus und Luftfahrt, sind unverzichtbar. Diese enge Zusammenarbeit ist keine Selbstverständlichkeit und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für unsere Zukunft“, sagte Ganghofer.

Internationale Anbindung bleibt entscheidend

Peter Malanik, Geschäftsführer der Aviation Industry Austria, unterstrich die Rolle Salzburgs als international etablierte Kultur- und Tourismusdestination. Die Flugverbindungen seien ein wesentlicher Faktor für Sichtbarkeit und wirtschaftlichen Erfolg.

„Globale Erreichbarkeit ist heute ein entscheidender Faktor für internationale Sichtbarkeit und wirtschaftlichen Erfolg von Regionen“, sagte Malanik. Gerade Salzburg zeige, wie stark Luftfahrt, Tourismus und kulturelle Entwicklung miteinander verknüpft seien.

Zu den weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Forums zählten unter anderem Edi Wolfensberger von Eurowings, Stephan Erler von easyJet, Alexander Vagacs von Avcon Jet, Leo Bauernberger von Salzburger Land Tourismus, Thomas Maierhofer von der Gletscherbahnen Kaprun AG, Lukas Crepaz von den Salzburger Festspielen sowie Klaus Grabler von Manova.

Aviation Industry Austria vertritt rund 100 Unternehmen

Die Aviation Industry Austria ist der Dachverband der österreichischen Luftfahrtindustrie. Sie bündelt die Interessen von Flughäfen, Airlines, Luftfahrtzulieferern und der Business Aviation. Der Verband vertritt derzeit direkt oder indirekt rund 100 Mitgliedsunternehmen.