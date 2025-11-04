Wels eröffnet Weihnachtswelt 2025 mit neuem Lichterpfad und erweitertem Kunsthandwerksangebot

Mit dem Start der Welser Weihnachtswelt am 14. November 2025 beginnt in der oberösterreichischen Stadt erneut die Adventszeit. Bis zum 24. Dezember bilden der Stadtplatz, der Pollheimerpark und der Gösser Biergarten Advent den Rahmen für ein umfassendes Weihnachtsangebot.

Die Veranstaltung wird von der Wels Marketing & Touristik GmbH und der Welser Christkind GmbH in Kooperation mit dem Tourismusverband Region Wels und der Stadt Wels organisiert.