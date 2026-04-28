Mehr als 1.000 Besucher bei Biogena Jubiläum in Koppl

Die Biogena Group feierte ihr 20-jähriges Bestehen in der Biogena Good Health World bei Salzburg. Das Programm verband Gesundheitswissen, Sportstars und Erlebnisformate.
Mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher kamen am Freitag, dem 24. April 2026, in die Biogena Good Health World in Koppl bei Salzburg. Anlass war das 20-jährige Jubiläum der Biogena Group. Das Unternehmen öffnete seine Türen für die Öffentlichkeit und präsentierte ein breit angelegtes Programm rund um ganzheitliche Gesundheit, Bewegung und persönliche Leistungsfähigkeit.
„Wir freuen uns sehr über das große Interesse und die vielen persönlichen Begegnungen im Laufe des Tages“, sagte Biogena Gründer Albert Schmidbauer. Der Zuspruch zeige, wie stark das Thema Gesundheit die Menschen bewege.
Gesundheit zum Erleben
Im Mittelpunkt des Jubiläumsevents stand ein interaktiver Zugang zu Gesundheit. Besucherinnen und Besucher konnten vor Ort Angebote aus den Bereichen Diagnostik, Bewegung und Gesundheitsoptimierung kennenlernen. Expertinnen und Experten vermittelten praxisnahes Wissen zu Themen wie Mikronährstoffen, Stressmanagement und modernen Gesundheitsstrategien.
Auch das Vortragsprogramm wurde stark nachgefragt. Ergänzend dazu gab Albert Schmidbauer bei einer Signierstunde persönliche Einblicke und kam mit zahlreichen Gästen ins Gespräch.
Sportstars als Publikumsmagnet
Besonderes Interesse galt den prominenten Gästen aus dem Sport. Marcel Hirscher und Dominic Thiem sprachen in persönlichen Q&A Sessions über ihre Karrieren, mentale Stärke und Leistungsfähigkeit. Weitere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler wie Stefan Kraft, Matthias Walkner und Teresa Feix waren ebenfalls vor Ort.
Interaktive Challenges und Show Einlagen machten das Programm für viele Gäste unmittelbar erlebbar. Damit verband das Jubiläum sportliche Inspiration mit praktischen Impulsen für Gesundheit und Bewegung.
Live Boxkampf als Abschluss
Ein Höhepunkt des Tages war der Live Boxkampf von Weltmeisterin Michaela Kotásková. Der Auftritt sorgte für eine mitreißende Atmosphäre und bildete den Abschluss des Veranstaltungstages.
Mit dem Jubiläum in Koppl unterstrich Biogena seine Entwicklung vom Mikronährstoffhersteller zu einem umfassenden Gesundheitsanbieter. Die Biogena Good Health World wurde dabei als Standort präsentiert, an dem Wissenschaft, Diagnostik und individuelle Gesundheitslösungen zusammengeführt werden.