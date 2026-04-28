Mehr als 1.000 Besucher bei Biogena Jubiläum in Koppl

Mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher kamen am Freitag, dem 24. April 2026, in die Biogena Good Health World in Koppl bei Salzburg. Anlass war das 20-jährige Jubiläum der Biogena Group. Das Unternehmen öffnete seine Türen für die Öffentlichkeit und präsentierte ein breit angelegtes Programm rund um ganzheitliche Gesundheit, Bewegung und persönliche Leistungsfähigkeit.

„Wir freuen uns sehr über das große Interesse und die vielen persönlichen Begegnungen im Laufe des Tages“, sagte Biogena Gründer Albert Schmidbauer. Der Zuspruch zeige, wie stark das Thema Gesundheit die Menschen bewege.

Gesundheit zum Erleben

Im Mittelpunkt des Jubiläumsevents stand ein interaktiver Zugang zu Gesundheit. Besucherinnen und Besucher konnten vor Ort Angebote aus den Bereichen Diagnostik, Bewegung und Gesundheitsoptimierung kennenlernen. Expertinnen und Experten vermittelten praxisnahes Wissen zu Themen wie Mikronährstoffen, Stressmanagement und modernen Gesundheitsstrategien.

Auch das Vortragsprogramm wurde stark nachgefragt. Ergänzend dazu gab Albert Schmidbauer bei einer Signierstunde persönliche Einblicke und kam mit zahlreichen Gästen ins Gespräch.