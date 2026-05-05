Vienna Lounge am Flughafen Wien erneut beste Airport-Lounge Europas

Die Vienna Lounge am Flughafen Wien ist erneut als beste Airport-Lounge Europas ausgezeichnet worden. Bei den Priority Pass Excellence Awards 2026 erhielt sie zum dritten Mal in Folge den Titel „Lounge of the Year, Europe Winner“. Damit zählt die Lounge in Wien-Schwechat weiterhin zu den führenden Premium-Angeboten im internationalen Reiseverkehr.

Die Auszeichnung basiert auf mehr als 700.000 Bewertungen und Rezensionen von Mitgliedern des weltweiten Priority-Pass-Netzwerks. Bewertet wurden unter anderem Ausstattung, Servicequalität, Speisen und Getränke sowie die allgemeine Zufriedenheit der Gäste.

Mehr als eine Million Lounge-Gäste in Wien

Auch die Nachfrage am Standort Wien wächst. Im Jahr 2025 nutzten erstmals mehr als eine Million Gäste die Vienna Lounge und die Sky Lounge am Flughafen Wien. Für Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger ist der dritte Titel in Folge ein Beleg für die internationale Positionierung des Angebots. Die Vienna Lounge stehe für Qualität, Stil, Kulinarik und Gastfreundschaft.

Wiener Eleganz auf 2.500 Quadratmetern

Die Vienna Lounge bietet auf rund 2.500 Quadratmetern ein hochwertiges Ambiente mit Blick auf das Vorfeld. Zum Angebot zählen komfortable Sitzbereiche, Duschmöglichkeiten, Ruheräume und ein Konferenzbereich. Das Design greift Elemente der Wiener Schule auf und verbindet internationales Lounge-Niveau mit lokalem Charakter.

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Kulinarik der DoN group. Das österreichische Cateringunternehmen betreut seit März 2021 die exklusiven Passagierlounges am Flughafen Wien und setzt dabei auf hochwertige Speisen, Gastfreundschaft und einen starken Österreich-Bezug.

Kunst aus dem Leopold Museum

Für eine besondere Atmosphäre sorgt die Kooperation mit dem Leopold Museum. In der Lounge sind hochwertige Reproduktionen bedeutender Werke österreichischer Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Dazu zählen Arbeiten von Egon Schiele, Gustav Klimt und Koloman Moser sowie historische Plakate der Wiener Secession.

Reisende sollen dadurch bereits vor dem Abflug einen Eindruck von Wien um 1900 erhalten. Zu den gezeigten Motiven gehören unter anderem Schieles Selbstporträts, das Bildnis Wally Neuzil sowie Klimts Werk „Tod und Leben“.

Priority Pass würdigt Premium-Reiseerlebnisse

Die Priority Pass Excellence Awards werden 2026 bereits zum 18. Mal vergeben. Priority Pass bietet Zugang zu mehr als 1.800 Flughafenlounges und Reiseerlebnissen an über 841 Flughäfen in 146 Ländern. Neben klassischen Lounges umfasst das Angebot auch Spas, Schlafkabinen und Restaurants.

Mit der erneuten Auszeichnung der Vienna Lounge unterstreicht der Flughafen Wien seine Rolle als Standort für hochwertige Passagier-Services in Europa.