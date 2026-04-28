Humanocare Homecare Gruppe mehrfach für Franchise Awards 2026 nominiert

Die Humanocare Homecare Gruppe ist bei den Franchise Awards 2026 gleich mehrfach vertreten. Humanocare24 wurde in der Kategorie „Franchise-System 2026“ nominiert. Zudem steht Max Grundner, Franchise-Partner von Humanocare24, in der Kategorie „Franchise Partner Newcomer 2026“ auf der Shortlist.

Humanocare24 verfolgt seit Jahren das Ziel, Menschen möglichst lange eine verlässliche Betreuung im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Zusammenarbeit mit den Franchisenehmern. Die Nominierung von Max Grundner verweist zugleich auf die Weiterentwicklung des Systems: Als erste Betriebsnachfolge innerhalb von Humanocare24 zeigt sie, dass das Modell langfristige Strukturen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Carely als Newcomer auf der Shortlist

Auch Carely, das jüngste Unternehmen der Humanocare Homecare Gruppe, wurde nominiert. In der Kategorie „Franchise-System Newcomer 2026“ steht die Marke für einen neuen Zugang zu Pflege und Betreuung.

Der Fokus liegt auf flexiblen Modellen und innovativen Ansätzen, die den Pflegeberuf attraktiver machen sollen. Hintergrund ist eine zentrale Herausforderung der Branche: Viele Menschen verlassen jährlich den Pflegeberuf, häufig weil sich Beruf und Privatleben nur schwer vereinbaren lassen. Carely setzt hier an und will Rahmenbedingungen schaffen, die Familie, Freizeit und Arbeit besser miteinander verbinden.

Pflege im eigenen Zuhause als gemeinsames Ziel

Beide Marken verfolgen innerhalb der Humanocare Homecare Gruppe ein gemeinsames Ziel: Menschen im eigenen Zuhause hochwertig, zuverlässig und verantwortungsvoll zu begleiten. Dabei geht es nicht nur um Betreuung für Klientinnen und Klienten, sondern auch um tragfähige Arbeitsmodelle für jene, die Pflege und Betreuung leisten.

„Beide Marken stehen für das, was uns als Gruppe wichtig ist: eine Betreuung, die sich an den Menschen orientiert, zuverlässig, hochwertig und mit echter Verantwortung. Dass Humanocare24 gleich in zwei Kategorien vertreten ist und auch Carely so schnell Anerkennung findet, freut uns sehr. Gleichzeitig ist es für uns ein Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, sagt Mag. Christian Kohlmayer, Geschäftsführer der Humanocare Homecare Gruppe.