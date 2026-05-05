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Trimetis übernimmt Superdevs in Warschau

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Die Wiener IT-Dienstleistungsgruppe Trimetis AG baut ihr Softwaregeschäft aus. Mit der Übernahme des polnischen IT-Spezialisten Superdevs stärkt das Unternehmen seine Position im Bereich Application Development und erweitert den Zugang zu Entwicklerteams in Polen und Ägypten.

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Die Trimetis Gruppe mit Sitz in Wien übernimmt das Warschauer Unternehmen Superdevs Sp. z o.o. Der IT-Spezialist ist auf Softwareentwicklung, IT-Recruiting, Remote-Entwicklungsteams und Staff Augmentation fokussiert. Mit der Akquisition will Trimetis seine technologische Kompetenz erweitern und seine Marktpräsenz in einer wichtigen Digitalregion Europas stärken.

Superdevs wurde 2019 gegründet und verfügt nach Unternehmensangaben über ein Netzwerk von mehr als 10.000 Entwicklerinnen und Entwicklern. Das Unternehmen hat bislang mehr als 560 Rekrutierungsprozesse für internationale Unternehmen, Scale-ups und Start-ups umgesetzt.

Stärkerer Anbieter im DACH-Markt

Durch die Integration von Superdevs positioniert sich Trimetis als größerer Anbieter im Bereich Application Development im DACH-Raum. Die Gruppe verweist auf einen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro sowie ein flächendeckendes Standortnetz.

Das erweiterte Angebot umfasst künftig unter anderem Single Slot Staffing, Managed Teams, Team Augmentation, IT-Projekte und Recruiting Services. Der Ansatz soll technologieagnostisch bleiben und sich am jeweiligen Kundenbedarf orientieren.

Standort Warschau soll ausgebaut werden

Trimetis sieht in der Übernahme vor allem den Zugang zu qualifizierten IT-Fachkräften und neuen Kundengruppen als strategischen Vorteil. Besonders das Scale-up-Umfeld im DACH-Raum steht im Fokus.

„Mit dem Standort in Warschau gewinnen wir nicht nur hochqualifizierte IT-Expertise, sondern auch Zugang zu interessanten Kundengruppen, insbesondere im schnell wachsenden Scale-up-Umfeld im DACH-Raum“, sagt Peter Laggner, CEO der Trimetis AG. Ziel sei es, bestehende Teams auszubauen und Kunden Kontinuität sowie ein breiteres Serviceangebot zu bieten.

Schrittweise Integration geplant

Die Integration von Superdevs soll schrittweise erfolgen. Nach Angaben von Trimetis haben Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende sowie der weitere Ausbau des Standorts Warschau Priorität. Das Unternehmen plant, in zusätzliche Talente und Technologien zu investieren.

Gottfried Madl, Vorstand der Trimetis AG und verantwortlich für Integration und Ausbau des Bereichs, sieht in der Übernahme einen operativen Vorteil: Durch die gebündelten Teams von Superdevs und Trimetis könne man Kunden schneller und schlagkräftiger Hightech-Services anbieten.

Die drei Gründer von Superdevs, Paulina Parth, Georg Parth und Martin Stemeseder, wollen die weitere Entwicklung des Unternehmens als Partner begleiten. Sie erklärten, mit Trimetis einen Eigentümer gefunden zu haben, der Unternehmen nach Übernahmen erfolgreich und nachhaltig weiterentwickeln könne.

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