Österreichs beste Seminarhotels ausgezeichnet

Am 22. April wurden im Werzers Hotel Resort Pörtschach die besten Seminarhotels und Locations Österreichs ausgezeichnet. Grundlage der Prämierung waren mehrere Tausend Bewertungen auf dem MICEadvisor von Trainern, Auftraggebern, Organisatoren und Teilnehmenden. Berücksichtigt wurden alle Betriebe, die 2024 eine Gesamtzufriedenheit von mehr als 90 Prozent erreichten.

Das Goldene Flipchart für das beste Seminarhotel Österreichs ging heuer ex aequo in die Steiermark. Das Gartenhotel Ochensberger in St. Ruprecht an der Raab und das Retter Bio-Natur-Resort in Pöllauberg erzielten jeweils eine Gesamtzufriedenheit von 99,83 Prozent.

Steirische Betriebe an der Spitze

Die Steiermark war beim Ranking besonders stark vertreten. Neben den beiden Gesamtsiegern wurden auch das Seminar- und Landhotel Häuserl im Wald in Mitterberg mit 99,17 Prozent, das Mondi Resort am Grundlsee mit 97,83 Prozent und das Congress Loipersdorf mit 97,00 Prozent ausgezeichnet. Weitere steirische Betriebe über der 90-Prozent-Marke waren das JUFA Hotel Graz City und das SPA Resort Styria in Bad Waltersdorf.

Auch in den anderen Bundesländern erreichten zahlreiche Häuser Spitzenwerte. In Kärnten überzeugte das Werzers Hotel Resort Pörtschach mit 99,33 Prozent, in Oberösterreich das Wesenufer Hotel & Seminarkultur mit ebenfalls 99,33 Prozent. Im Salzburger Land lag das Hotel-Restaurant Ammerhauser in Anthering mit 99,50 Prozent an der Spitze, in Tirol der Sattlerwirt in Ebbs bei Kufstein mit 99,33 Prozent.

In Wien wurden das Hotel Kaiserhof Wien mit 98,33 Prozent und das JUFA Hotel Wien City mit 95,83 Prozent ausgezeichnet. Im Burgenland erreichte das Hotel Nationalpark in Illmitz 98,33 Prozent, in Vorarlberg das Messmer Hotel am Kornmarkt in Bregenz 96,67 Prozent. In Niederösterreich lagen unter anderem das Seminarhotel Schneeberghof in Puchberg am Schneeberg, das At the Park Hotel in Baden und das Refugium Hochstrass in Stössing über der 90-Prozent-Marke.

Qualität als Orientierung für Auftraggeber

Für Auftraggeber gewinnen Bewertungen und Auszeichnungen im Tagungs- und Seminarbereich weiter an Bedeutung. Das Goldene Flipchart, die Flipchart-Klassifizierung und der MICEadvisor dienen dabei als Orientierungshilfen bei der Auswahl geeigneter Seminarhotels und Locations.

„Mittlerweile treffen mehr als 80 Prozent der unter 40-Jährigen ihre Buchungsentscheidungen aufgrund von Bewertungen und Auszeichnungen. Das zeigt, wie wichtig Flipchart-Klassifizierung und MICEadvisor für die Tagungsbranche sind. Sie bieten eine transparente Bewertung und helfen dabei, Vertrauen in die ausgewählten Seminarhotels und Locations aufzubauen. Immerhin ist das Seminargeschäft für viele Betriebe ein unverzichtbares Standbein neben dem Freizeittourismus geworden“, sagt Thomas Wolfsegger, Geschäftsführer von Tagen in Österreich.

Seminarhotels trotzen wirtschaftlichem Druck

Die ausgezeichneten Betriebe zeigen, dass spezialisierte Seminarhotels auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld stabil bleiben können. Während Teile der Hotellerie mit steigenden Kosten und schwankender Nachfrage konfrontiert sind, profitieren hochwertige Tagungsbetriebe von ihrer klaren Positionierung, professioneller Infrastruktur und der weiterhin hohen Bedeutung persönlicher Begegnungen im Geschäftsleben.

Unternehmen investieren weiter in Weiterbildung, Klausuren, Teamentwicklung und strategische Workshops. Gerade Formate abseits des Büroalltags gelten als wirksam, wenn es um Konzentration, Austausch und neue Impulse geht. Gute Seminarhotels bieten dafür die passenden Rahmenbedingungen: flexible Räume, moderne Technik, professionelle Betreuung und häufig auch naturnahe Lagen.

Zusätzlich gewinnen Themen wie gesunde Ernährung, mentale Regeneration und Work-Life-Balance an Bedeutung. Viele Häuser haben ihre Angebote entsprechend weiterentwickelt und sprechen damit Führungskräfte ebenso an wie Nachwuchstalente.