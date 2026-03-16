Technologieforum in Wien: KI rückt ins Zentrum deutsch-österreichischer Industriepolitik

Das 9. Deutsch-Österreichische Technologieforum in Wien stand unter dem Leitmotiv, Wachstum durch Technologie, Wissen und Wandel zu gestalten. Veranstaltet wurde das Forum von der Deutschen Handelskammer in Österreich gemeinsam mit Fraunhofer Austria. Rund 190 Gäste nahmen teil, durch die Tec-Night führte Wilfried Sihn, Senior Advisor bei Fraunhofer Austria.

DHK-Präsident Hans Dieter Pötsch eröffnete die Veranstaltung mit einem Appell, Technologie nicht mehr nur als wirtschaftlichen Treiber zu sehen, sondern als geopolitische Infrastruktur. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit brauche es ein neues Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit, sagte Pötsch. Dazu gehöre auch eine Modernisierung des Bildungssystems.

Auch Deutschlands Botschafter in Österreich, Vito Cecere, betonte die strategische Bedeutung zentraler Zukunftsfelder. In Berlin wie in Wien seien Schlüsseltechnologien definiert worden, die künftig gezielt gefördert werden sollen. Dazu zählen Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Mikroelektronik, Biotechnologie sowie klimaneutrale Energie- und Mobilitätslösungen.

Henriette Spyra, Leiterin der Sektion Innovation und Technologie im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, sprach von einem notwendigen Fokus bei Investitionen in digitale Schlüsseltechnologien. Entscheidend sei nicht allein die Höhe der Mittel, sondern deren Wirkung. Zudem verwies sie auf die Rolle von Diversität als Treiber für erfolgreiche Projekte und neue Ideen.

KI als Schlüsseltechnologie der Industrie

Einen Schwerpunkt des Forums bildete die Rolle von KI in der industriellen Entwicklung. Nikolai Ardey, Executive Director der Volkswagen Group Innovation, skizzierte das Auto der Zukunft als intelligenten, kontextsensitiven Raum. Es gehe nicht mehr allein um Sprachsteuerung, sondern um Assistenzsysteme, die Situationen verstehen und eigenständig reagieren.

Nach Einschätzung Ardeys wird dabei die verfügbare Rechenleistung zur zentralen Währung. Was früher die PS gewesen seien, werde künftig die Rechenpower sein. Schon heute sei KI ein wesentlicher Bestandteil moderner Fahrerassistenzsysteme, perspektivisch gehe die Entwicklung jedoch deutlich weiter. Das gesamte Fahrzeug könne künftig KI-basiert gesteuert werden, vom Fahrwerk über den Innenraum bis zur Interaktion mit den Passagieren.

Langfristig ziele die Branche auf sogenannte Automotive Foundation Modelle ab. Diese sollen mit großen Mengen an Fahr- und Sensordaten trainiert werden, um komplexe Aufgaben im autonomen Fahren, in der Simulation und bei der Datenannotation zu übernehmen.

In der anschließenden Podiumsdiskussion sprach Ardey gemeinsam mit Henriette Spyra und Jens Poggenburg von AVL List über Potenziale und Risiken von KI in der Industrie. Dabei ging es auch um eine zentrale Frage vieler Unternehmen: wie neue Technologien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern akzeptiert werden.