News Logo
ABO

Erster POWER RUN von Tchibo & carpe diem im Wiener Prater begeistert mit innovativem Laufkonzept

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
©Eszter Barabas
  1. home
  2. Aktuell
  3. Corporate News

Achtsamkeit statt Stoppuhr: Das neue Afterwork-Format setzt auf Körpergefühl, Community-Spirit und köstliche Kaffee-Cocktails.

von

Laufen ohne Uhr, dafür mit Gefühl: Beim ersten POWER RUN am 18. September 2025 an der Trabrennbahn Krieau stand nicht die Geschwindigkeit, sondern das Selbstgefühl und Körperbewusstsein der Teilnehmer:innen im Mittelpunkt. Veranstaltet von Tchibo in Kooperation mit dem Lifestyle-Magazin carpe diem, setzte das Event ein erfrischendes Zeichen für achtsame Bewegung, fernab von Leistungsdruck.

Wer am besten schätzt, gewinnt

Das Besondere: Beim 4-Kilometer-Rennen galt es, die eigene Laufzeit möglichst genau vorab einzuschätzen – ganz ohne technische Hilfsmittel wie Smartwatch oder Fitness-Tracker. Die oder derjenige, die ihrem selbstgesetzten Ziel am nächsten kam, durfte sich über ein komplettes Tchibo Lauf-Outfit inklusive Gadgets freuen. Und natürlich stand nicht nur der Sieg, sondern vor allem die Freude an der Bewegung im Vordergrund.

Sport trifft Community-Spirit

Rund um den intuitiven Lauf entwickelte sich ein ebenso aktives wie entspanntes Afterwork-Event, das Sport, Begegnung und Lifestyle miteinander vereinte. Für die passende Atmosphäre sorgten Live-DJ-Musik, kulinarische Snacks, erfrischende Tchibo Kaffee-Cocktails und Mocktails sowie ein Startpaket im Wert von 100 Euro. Die Kombination aus gemeinsamer Bewegung und entspannter Stimmung traf den Nerv der Zeit – und die Herzen der Gäste.

Tchibo Laufkollektion „Run & Shine“ im Fokus

Pünktlich zum Saisonwechsel präsentierte Tchibo mit dem Event auch die neue Laufkollektion „Run & Shine“, die ab 30. September im Handel und ab 23. September exklusiv für TchiboCard-Kund:innen online erhältlich ist. Die Kollektion überzeugt mit hoher Funktionalität, urbanem Style und Fokus auf Sichtbarkeit und Sicherheit – ideal für Läufe in der dunklen Jahreszeit.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Österreichischer Musiktheaterpreis 2025: Ein Abend voller Glanz, Kunst und großer Stimmen
News
Österreichischer Musiktheaterpreis 2025: Ein Abend voller Glanz, Kunst und großer Stimmen
Fundraising Dinner Leopold Museum: Stimmungsvoller Abend unter dem Motto New Spirits. Zeitgeist der Moderne
Menschen
Fundraising Dinner Leopold Museum: Stimmungsvoller Abend unter dem Motto New Spirits. Zeitgeist der Moderne
Innovation in Politics Awards 2025: Europas beste Demokratieprojekte ausgezeichnet
Politik
Innovation in Politics Awards 2025: Europas beste Demokratieprojekte ausgezeichnet
PMCA-Impuls 2025: KI im Pharma-Marketing – von Buzzwords zu echten Strategien
Gesundheit
PMCA-Impuls 2025: KI im Pharma-Marketing – von Buzzwords zu echten Strategien
Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung: Anerkennung für über 225 Jahre Engagement in der Steiermark
Corporate News
Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung: Anerkennung für über 225 Jahre Engagement in der Steiermark
„To Be Discussed“: Creativ Club Austria startet neues Diskussionsformat mit Fokus auf Female Skills
Corporate News
„To Be Discussed“: Creativ Club Austria startet neues Diskussionsformat mit Fokus auf Female Skills
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER