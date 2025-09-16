News Logo
ABO

Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung: Anerkennung für über 225 Jahre Engagement in der Steiermark

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
©MERKUR Versicherung
  1. home
  2. Aktuell
  3. Corporate News

Traditionsunternehmen mit Zukunftsverantwortung ausgezeichnet

von

Am 15. September 2025 wurde der Merkur Versicherung eine besondere Ehre zuteil: Das Unternehmen erhielt das Steirische Landeswappen – eine Auszeichnung, die für herausragende Verdienste um Wirtschaft und Gesellschaft des Bundeslandes steht. Die feierliche Übergabe würdigt die langjährige Rolle der Merkur als einer der bedeutendsten Arbeitgeber der Steiermark sowie als zentraler Akteur im Bereich Gesundheit, Vorsorge und gesellschaftliche Verantwortung.

Als älteste Versicherung Österreichs, gegründet 1798 mit damals nur 58 Mitgliedern, hat sich die Merkur Versicherung zu einer international tätigen Unternehmensgruppe und führenden Personenversicherung entwickelt. Besonders in ihrer Heimatregion – mit Sitz des Headquarters in Graz und einem dichten Vertriebsnetz – zeigt das Unternehmen starke regionale Verbundenheit und wirtschaftliche Relevanz. Mehrere Hundert Mitarbeiter:innen tragen täglich dazu bei, Sicherheit und Lebensqualität für Kundinnen und Kunden in der Steiermark und darüber hinaus zu gewährleisten.

Die Verleihung des Landeswappens unterstreicht nicht nur die historische Bedeutung des Hauses, sondern auch seine zukunftsorientierte Rolle als Innovations- und Verantwortungsträger. „Die Überreichung des Steirischen Landeswappens ist Auszeichnung, Anerkennung und Vertrauensbeweis – in erster Linie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Merkur Versicherung zu dem machen, was sie ist: ein Unternehmen, das durch gesellschaftliche Verantwortung, gemeinsames Engagement, Pioniergeist und Zusammenhalt seit mittlerweile über zwei Jahrhunderten wirkt“, heißt es aus dem Unternehmen.

Mit dem Landeswappen reiht sich die Merkur Versicherung in die Riege jener Betriebe ein, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch nachhaltige Impulse für den Standort Steiermark setzen.

Events der WocheSteiermark

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
„To Be Discussed“: Creativ Club Austria startet neues Diskussionsformat mit Fokus auf Female Skills
Corporate News
„To Be Discussed“: Creativ Club Austria startet neues Diskussionsformat mit Fokus auf Female Skills
Vienna Coffee Festival begeistert in der Marx Halle
Reisen & Freizeit
Vienna Coffee Festival begeistert in der Marx Halle
Kulinarisches Gipfeltreffen in der Ottakringer Brauerei: Gault&Millau Genussmesse 2025 feiert zehnjähriges Jubiläum
Reisen & Freizeit
Kulinarisches Gipfeltreffen in der Ottakringer Brauerei: Gault&Millau Genussmesse 2025 feiert zehnjähriges Jubiläum
SME EnterPRIZE 2025: Generali zeichnet nachhaltige KMU aus
Umwelt
SME EnterPRIZE 2025: Generali zeichnet nachhaltige KMU aus
„Wa(h)re Kunst – Kunstplatz Wien“: ORF-Dokumentation beleuchtet Wiener Kunstmarkt
Menschen
„Wa(h)re Kunst – Kunstplatz Wien“: ORF-Dokumentation beleuchtet Wiener Kunstmarkt
„Tag der NÖ Industrie“ in Laxenburg: 600 Gäste diskutieren Zukunft des Standorts
Wirtschaft
„Tag der NÖ Industrie“ in Laxenburg: 600 Gäste diskutieren Zukunft des Standorts
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER