Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung: Anerkennung für über 225 Jahre Engagement in der Steiermark

Am 15. September 2025 wurde der Merkur Versicherung eine besondere Ehre zuteil: Das Unternehmen erhielt das Steirische Landeswappen – eine Auszeichnung, die für herausragende Verdienste um Wirtschaft und Gesellschaft des Bundeslandes steht. Die feierliche Übergabe würdigt die langjährige Rolle der Merkur als einer der bedeutendsten Arbeitgeber der Steiermark sowie als zentraler Akteur im Bereich Gesundheit, Vorsorge und gesellschaftliche Verantwortung.

Als älteste Versicherung Österreichs, gegründet 1798 mit damals nur 58 Mitgliedern, hat sich die Merkur Versicherung zu einer international tätigen Unternehmensgruppe und führenden Personenversicherung entwickelt. Besonders in ihrer Heimatregion – mit Sitz des Headquarters in Graz und einem dichten Vertriebsnetz – zeigt das Unternehmen starke regionale Verbundenheit und wirtschaftliche Relevanz. Mehrere Hundert Mitarbeiter:innen tragen täglich dazu bei, Sicherheit und Lebensqualität für Kundinnen und Kunden in der Steiermark und darüber hinaus zu gewährleisten.

Die Verleihung des Landeswappens unterstreicht nicht nur die historische Bedeutung des Hauses, sondern auch seine zukunftsorientierte Rolle als Innovations- und Verantwortungsträger. „Die Überreichung des Steirischen Landeswappens ist Auszeichnung, Anerkennung und Vertrauensbeweis – in erster Linie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Merkur Versicherung zu dem machen, was sie ist: ein Unternehmen, das durch gesellschaftliche Verantwortung, gemeinsames Engagement, Pioniergeist und Zusammenhalt seit mittlerweile über zwei Jahrhunderten wirkt“, heißt es aus dem Unternehmen.

Mit dem Landeswappen reiht sich die Merkur Versicherung in die Riege jener Betriebe ein, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch nachhaltige Impulse für den Standort Steiermark setzen.