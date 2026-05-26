Spar regelt Vorstandsnachfolge: Markus Kaser übernimmt 2028 den Vorsitz

Spar regelt die Vorstandsnachfolge mit ungewöhnlich großem zeitlichem Vorlauf. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Hans K. Reisch und Vorstandsmitglied Marcus Wild werden mit Ende 2027 nach Erreichen des 65. Lebensjahres aus dem Vorstand ausscheiden. Das sehen die Statuten des Unternehmens vor.

Ab 1. Jänner 2028 übernimmt Markus Kaser den Vorstandsvorsitz der Spar Holding AG und der Spar Österreichische Warenhandels AG. Kaser gehört dem Vorstand seit 2021 an und ist derzeit stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Reisch wechselt in den Aufsichtsrat

Hans K. Reisch beendet Ende 2027 nach 27 Jahren im Vorstand und vier Jahren als Vorstandsvorsitzender seine operative Vorstandstätigkeit. Als Miteigentümer soll er Anfang 2028 in den Aufsichtsrat wechseln.

Auch Marcus Wild scheidet mit Ende 2027 aus dem Vorstand aus. Wild ist seit 33 Jahren bei Spar tätig, führte 14 Jahre lang die Spar European Shopping Centers und war sieben Jahre Mitglied des Konzernvorstands. Zuletzt verantwortete er unter anderem die Übernahme der Unimarkt-Standorte.

Drei neue Mitglieder im Vorstand

Der Vorstand wird ab 2028 wieder aus fünf Personen bestehen. Neben Markus Kaser bleibt Paul Klotz dem Gremium erhalten. Neu bestellt werden Johannes Holzleitner, Gerhard Wandl und Tanja Wiesmann. Alle drei kommen aus den eigenen Reihen und verfügen über langjährige Managementerfahrung im Konzern.

Kaser wird künftig unter anderem Einkauf und Sortimentsmanagement, Marketing, Kommunikation, Corporate Social Responsibility, Revision und Unternehmensstrategie verantworten. Zusätzlich übernimmt er im Holding-Vorstand die Verantwortung für Italien.

Paul Klotz wird für die Spar European Shopping Centers, die Aspiag Management AG sowie Personalverwaltung, Personalentwicklung und Employer Branding zuständig sein. Zudem verantwortet er Slowenien und Kroatien.

Holzleitner, Wandl und Wiesmann übernehmen zentrale Ressorts

Johannes Holzleitner, derzeit Geschäftsführer von Interspar, wird künftig die Bereiche Interspar inklusive Maximarkt und Simpex, Logistik, Bau, Energie, Technik sowie die Produktionsbetriebe Tann, Weingut Schloss Fels und Regio führen. Hinzu kommt die Verantwortung für Ungarn.

Gerhard Wandl übernimmt im Konzernvorstand die Ressorts Finanzen, Controlling, Recht, Compliance, Steuern und den unternehmenseigenen Versicherungsdienst. Er ist seit 1996 bei Spar tätig und leitet seit 2010 den Bereich Konzernsteuern.

Tanja Wiesmann komplettiert ab 2028 den Vorstand. Die Juristin arbeitet seit 25 Jahren in leitenden Funktionen bei Spar Österreich und verantwortet aktuell Lieferantenpolitik und Sortimentsstrategie. Künftig fallen Regionalzentralen, Filialvertrieb, Einzelhandel, Expansion, IT, Prozessmanagement und Nachhaltigkeit in ihr Ressort.

Aufsichtsrat sieht Signal für Stabilität

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Gerhard Drexel, wertet die frühzeitige Entscheidung als Beitrag zu Stabilität und Orientierung. Gerade in einem anspruchsvollen Umfeld sei es wichtig, rechtzeitig Klarheit zu schaffen. Dass alle drei neuen Vorstandsmitglieder aus dem Unternehmen kommen, spreche für die Qualität der eigenen Führungskräfte, so Drexel.