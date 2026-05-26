Generali Österreich: Sabine Ortner übernimmt Vorstandsressort Leben/Kranken

Bei der Generali Versicherung kommt es zu einem Wechsel im Vorstand. Martin Sturzlbaum, seit 2017 für das Ressort Leben/Kranken verantwortlich, übergibt seine Funktion mit 1. Juni 2026 an Sabine Ortner.

Sturzlbaum blickt auf eine nahezu vier Jahrzehnte lange Laufbahn innerhalb der Generali Group zurück. Nach seinem Einstieg 1987 in Wien übernahm er früh internationale Aufgaben und war in mehreren Märkten Zentral- und Osteuropas tätig, darunter Ungarn, Tschechien und die Slowakei.

Sturzlbaum prägte Bereich Leben/Kranken

In leitenden Funktionen war Sturzlbaum am Auf- und Ausbau mehrerer Gesellschaften beteiligt. Weitere internationale Führungserfahrung sammelte er unter anderem als Vorstandschef der Europäischen Reiseversicherung und der Generali Belgien. Später stand er bis 2025 an der Spitze der Bawag P.S.K. Versicherung, einem wichtigen Bancassurance-Partner.

Gregor Pilgram, Vorstandsvorsitzender der Generali Österreich, würdigt Sturzlbaums Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens: „Insbesondere mit seinem konsequenten Fokus auf die private Vorsorge hat er den Bereich Leben/Kranken strategisch ausgebaut und nachhaltig gestärkt.“

Sabine Ortner bringt Vertriebs- und Produkterfahrung mit

Sabine Ortner ist seit 2008 Teil der Generali. Seit 2024 leitet sie den Exklusiv-Vertrieb der Generali Österreich und verantwortet in dieser Funktion rund 2.000 angestellte Vermittlerinnen und Vermittler sowie 90 selbstständige Konzernagentinnen und Konzernagenten.

Pilgram sieht in Ortner eine Nachfolgerin mit breiter Marktkenntnis, Produktexpertise und internationaler Erfahrung. Sie habe in bisherigen Funktionen strategische Schwerpunkte gesetzt und ihre Führungsstärke unter Beweis gestellt.

Fokus auf Vorsorge und Gesundheit

Ortner studierte Internationale Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Versicherungsrecht an der Donau-Universität Krems. Vor ihrem Wechsel zur Generali war sie sieben Jahre als Versicherungsmaklerin in Wien tätig. Im Unternehmen begann sie 2008 mit einem Traineeprogramm, später war sie unter anderem als Vorstandsassistentin und in den unabhängigen Vertrieben tätig.

Internationale Erfahrung sammelte sie bei Assicurazioni Generali in Triest, wo sie an nationalen und internationalen Projekten in den Bereichen Vertrieb, Innovation und Lebensversicherung mitwirkte. Seit 2023 ist sie zudem Mitglied des Board of Directors des House of Insurtech Switzerland.

„Der Bereich Leben/Kranken steht für zentrale Zukunftsthemen unserer Kundinnen und Kunden. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Teams innovative Lösungen rund um Vorsorge und Gesundheit weiter voranzutreiben“, sagt Ortner.