Sedus eröffnet neuen Showroom in Wien und setzt auf hybride Arbeitswelten

Sedus hat seinen neuen Wiener Showroom in der ehemaligen Gaszählerfabrik im 15. Bezirk eröffnet. Mit dem Standort in der Felberstraße 80 bezieht das Unternehmen eine rund 440 Quadratmeter große Präsenzfläche in einem historischen Loft-Setting und stärkt damit seine Sichtbarkeit in einem der dynamischsten Arbeits- und Kreativumfelder der Stadt.

Laut Peter Sablatnig, Managing Director von Sedus Österreich, habe sich das Unternehmen bei der Standortsuche bewusst Zeit gelassen. Ziel sei es gewesen, in Wien eine Fläche zu schaffen, die unterschiedliche Arbeitsformen verbindet und den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Das Work Café als sozialer Mittelpunkt

Im Zentrum des neuen Showrooms steht das Work Café. Mit der se:café bar setzt Sedus auf einen Bereich, der weit über eine klassische Kaffeestation hinausgehen soll. Der Raum ist als sozialer Treffpunkt gedacht, an dem informeller Austausch, spontane Zusammenarbeit und Gastlichkeit zusammenkommen.

Sablatnig bezeichnet die Bar als soziales Instrument, das Begegnung ermögliche. Gerade in einer Zeit, in der Arbeitswelten flexibler und durchlässiger würden, brauche es solche Orte als verbindende Elemente im Büro. Im Wiener Showroom sind gleich zwei dieser Treffpunkte integriert.

Zonen für Austausch und konzentriertes Arbeiten

Neben dem Work Café zeigt Sedus unterschiedliche Arbeitsbereiche, die verschiedene Anforderungen moderner Büroarbeit abbilden. Dazu gehören wohnlich gestaltete Zonen mit dem Sofaprogramm se:living sowie den Loungemöbeln se:cove und se:lounge, Gemeinschaftsarbeitsflächen mit dem se:café team table, ein Executive-Bereich mit Premiumarbeitsplatz und Besprechungsraum sowie klassische Einzelarbeitsplätze.

Gleichzeitig wurde Wert darauf gelegt, die offene Raumstruktur des Lofts zu erhalten und dennoch Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten zu schaffen. Mit Lösungen wie se:hive entstehen klar definierte Bereiche für Ruhe und Fokus. Ergänzt wird die Zonierung durch Lichtkonzepte und Raumteiler mit Pflanzen.

Showroom im aufstrebenden 15. Bezirk

Mit dem neuen Standort setzt Sedus auch städtebaulich ein klares Signal. Der 15. Bezirk gilt zunehmend als Quartier für Kreative, Designer und Architekten. Für das Unternehmen passt das Umfeld damit zum eigenen Markenverständnis. Die ehemalige Gaszählerfabrik mit ihrer Backsteinfassade beschreibt Sablatnig als architektonisches Juwel.

Der neue Showroom soll damit nicht nur Produkte präsentieren, sondern vor allem zeigen, wie Arbeitsumgebungen gestaltet werden können, die Zusammenarbeit und Konzentration gleichermaßen ermöglichen. Genau darin liegt für viele Unternehmen eine der zentralen Herausforderungen moderner Büroplanung.

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