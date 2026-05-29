Klagenfurt am Wörthersee erhält Kristall-Award für Tourismuswerbung

Der Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee ist beim diesjährigen T.A.I. Werbe Grand Prix mit dem Kristall-Award ausgezeichnet worden. Der Preis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für touristische Kommunikation im deutschsprachigen Raum und prämiert jährlich herausragende Werbe- und Marketingmaßnahmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

In der Hauptkategorie setzte sich Klagenfurt am Wörthersee gegen 240 Mitbewerber durch. Ausgezeichnet wurden die Kampagne und das Corporate Design des Tourismusverbandes, die gemeinsam mit der Kreativagentur Major Tom sowie der Agentur stoff umgesetzt wurden.

Starke Marke für eine touristische Destination

Die prämierte Kampagne überzeugte nach Angaben des Tourismusverbandes durch ihre kreative Umsetzung und eine klare touristische Markenführung. Besonders hervorgehoben wurde die Verbindung von regionaler Identität, emotionaler Ansprache und zeitgemäßem Kommunikationsdesign.

Adolf Kulterer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Klagenfurt am Wörthersee, sieht in der Auszeichnung eine Bestätigung der strategischen Positionierung der Destination. „Diese Auszeichnung bestätigt unseren Weg, Klagenfurt am Wörthersee als moderne, lebenswerte und touristisch attraktive Destination sichtbar zu machen. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die mit viel Leidenschaft und Kreativität an diesem Projekt gearbeitet haben“, sagte Kulterer.

Signalwirkung für Klagenfurt und die Region

Auch Geschäftsführer Helmuth Micheler wertet die Prämierung als starkes Zeichen für den Tourismusstandort. Der T.A.I. Werbe Grand Prix sei eine bedeutende Auszeichnung innerhalb der Branche. Dass die Kampagne sowohl bei Fachleuten als auch beim Publikum Aufmerksamkeit erzeugt habe, zeige, dass authentische touristische Kommunikation wirke.

Für die kreative Umsetzung zeichneten die Agenturen Major Tom und stoff verantwortlich. Tom Ogris von Major Tom und Daniel Pipal von stoff betonten gemeinsam, gute Tourismuswerbung entstehe dort, wo Strategie, Emotion und Haltung zusammenkämen. Gemeinsam mit dem Tourismusverband sei eine Kampagne entwickelt worden, die die Besonderheiten der Region zeitgemäß und aufmerksamkeitsstark transportiere.

Tourismuswerbung mit regionaler Identität

Mit dem Erfolg beim T.A.I. Werbe Grand Prix rückt Klagenfurt am Wörthersee seine Position als urbane und zugleich naturnahe Destination stärker in den Fokus. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung einer klaren Markenkommunikation im Wettbewerb touristischer Regionen und stärkt die Sichtbarkeit der Stadt am Wörthersee im deutschsprachigen Raum.