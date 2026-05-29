PMS Technologietage 2026: Zukunftsfragen zwischen KI, Sicherheit und Energie-Resilienz

Das Headquarter der PMS Group in St. Stefan im Lavanttal in Kärnten wurde erneut zum Treffpunkt für aktuelle Technologie- und Sicherheitsthemen. Bei den PMS Technologietagen 2026 standen Entwicklungen im Fokus, die Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und kritische Infrastruktur bereits heute vor neue Herausforderungen stellen.

Im Zentrum der Veranstaltung standen Künstliche Intelligenz, Gebäudesicherheit, Drohnentechnologien sowie Fragen der Energieversorgung und Blackout-Resilienz. Damit griff die PMS Group Themen auf, die technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Praxisnahe Impulse für Unternehmen und Infrastruktur

Die Technologietage verbanden strategische Zukunftsfragen mit konkreten Anwendungsbeispielen aus der Praxis. Diskutiert wurde, wie neue Technologien verantwortungsvoll eingesetzt werden können und welchen Beitrag sie zu Sicherheit, Effizienz und Versorgungssicherheit leisten.

„Mit den Technologietagen schaffen wir jedes Jahr eine Plattform, auf der aktuelle Entwicklungen nicht nur diskutiert, sondern in ihrer konkreten Relevanz für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Infrastruktur sichtbar gemacht werden“, sagte Franz Grünwald, CEO und Eigentümer der PMS Group. Gerade in Zeiten rasanter technologischer Veränderungen sei der persönliche Austausch entscheidend, um Innovation verantwortungsvoll in die Praxis zu bringen.

Künstliche Intelligenz, Drohnen und Blackout-Vorsorge

Das Vortragsprogramm spiegelte die thematische Breite des Formats wider. Marcel Kruder, CEO der Dynamap GmbH, sprach über Vor-Ort- und Industrienavigation bis zum letzten Meter. KI-Expertin Lisa Höllbacher beleuchtete die organisatorischen und kulturellen Voraussetzungen erfolgreicher KI-Transformation.

Weitere Beiträge behandelten Drohnen als digitale Werkzeuge für Analyse, Vermessung und Überwachung, intelligente Zutrittssysteme sowie Chancen und Grenzen einer blackout-resilienten Energieversorgung. Auch das Spannungsfeld zwischen Innovationsdynamik und Verantwortung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz wurde thematisiert.

Austausch mit Teilnehmenden aus ganz Österreich

Neben den Fachvorträgen boten die PMS Technologietage Raum für den direkten Austausch zwischen Expertinnen und Experten, Kundinnen und Kunden sowie Partnerunternehmen. Mehr als 60 Teilnehmende führender Unternehmen aus ganz Österreich machten die Veranstaltung zu einem lebendigen Forum für Fachdialog, neue Ideen und zukunftsorientierte Zusammenarbeit.

Mit dem jährlichen Format unterstreicht die PMS Group ihre Position als technologischer Impulsgeber in Kärnten und setzt ein klares Zeichen für Innovationskraft, Wissenstransfer und angewandte technologische Kompetenz.