Schloss Esterházy: Wiener Philharmoniker als Höhepunkt der kommenden Konzertsaison 2027

Schloss Esterházy in Eisenstadt stellt seine Konzertsaison 2027 in den Zeichen zweier zentraler Figuren der Wiener Klassik: Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven. Der historische Aufführungsort, an dem Haydn über Jahrzehnte wirkte, wird damit erneut zur Bühne für ein Programm, das musikalisches Erbe und internationale Gegenwart verbinden soll.

Besonderes Gewicht erhält das Jahr durch den 295. Geburtstag Joseph Haydns und das Beethoven-Jahr 2027. Die Konzertreihe classic.Esterhazy greift diese beiden Bezugspunkte in einer ganzjährigen Dramaturgie auf. Im Mittelpunkt stehen Sinfonik, Kammermusik, Solokonzerte und vokale Werke.

Wiener Philharmoniker als Höhepunkt im Haydnsaal

Der prominenteste Termin der Saison ist für den 13. Mai 2027 angesetzt. Dann gastieren die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti im Haydnsaal von Schloss Esterházy. Auf dem Programm stehen Haydns Sinfonie Nr. 88, Richard Strauss’ „Der Bürger als Edelmann“ sowie Beethovens Sinfonie Nr. 4.

Das Konzert bildet den zentralen Höhepunkt des Mai-Festivals, das sich vor allem Haydn und Beethoven widmet. Zuvor eröffnet Ádám Fischer das Festival mit einem Haydn-Programm. Weitere Akzente setzen ein Klavierabend mit Sir András Schiff sowie Sir John Eliot Gardiner mit Beethovens Messe in C-Dur.

Den Abschluss des Festivals bildet das „Beethoven Finale“ mit Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras und András Schiff unter der Leitung Gardiners. Mit dem Tripelkonzert und der Chorfantasie rückt dabei Beethovens Idee musikalischer Gemeinschaft in den Mittelpunkt.

„Kein Rückblick, sondern Auftrag“

Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftungen, betont die besondere Bedeutung des Ortes: „Im Beethoven-Jahr 2027 steht seine Musik bei classic.Esterhazy im Mittelpunkt der gesamten Saison. Im Haydnsaal, einem der historisch bedeutendsten Musikorte, wird die Verbindung zwischen Haydn und Beethoven unmittelbar erlebbar.“

Dass die Wiener Philharmoniker in Eisenstadt gastieren, unterstreiche die internationale Strahlkraft von Schloss Esterházy. Dieses Erbe sei, so Gulda, „kein Rückblick, sondern Auftrag“.

Kammermusik und Streichquartett im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt der Saison liegt auf dem Festival quartetto plus, das von 11. bis 13. März 2027 im Schloss Esterházy stattfindet. Das Format widmet sich konsequent der Kunst des Streichquartetts und stellt Haydns musikalisches Vermächtnis in einen internationalen Kontext.

Den Auftakt bildet der Schwerpunkt „Capucelli“ mit einem Cello-Ensemble rund um Gautier Capuçon. Das Programm spannt einen Bogen von Rossini über Dvořák, Piazzolla und Tschaikowski bis zu Verdi und Ravel. Ergänzt wird es durch eine eigens in Auftrag gegebene Komposition von Thierry Escaich.

Am Samstag präsentieren junge Ensembles der europäischen Plattform Merita neue Zugänge zur Kammermusik. Den Abschluss gestaltet das Quatuor van Kuijk gemeinsam mit der Harfenistin Anneleen Lenaerts.

Festlicher Abschluss im Dezember

Auch nach dem Mai-Festival bleibt die Linie der Saison erhalten. Auf dem Programm stehen unter anderem Haydns „Philemon und Baucis“ sowie ein Symposium zu Johann Nepomuk Hummel. Die pannonische Weihnachtsgala bildet schließlich den festlichen Schlusspunkt der Konzertsaison 2027 im Schloss Esterházy.

Weitere Informationen finden Sie auf www.esterhazy.at