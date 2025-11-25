Schiefer Awards 2025: Ehrung von Persönlichkeiten und Organisationen die sich Zukunftsfragen stellen

Wissenschaft ist kein Elfenbeinturm, sondern ein Instrument für Veränderung. Das wurde bei den diesjährigen Schiefer Awards eindrucksvoll sichtbar. Bereits zum dritten Mal ehrte die auf Vergaberecht spezialisierte Kanzlei Schiefer Rechtsanwälte Persönlichkeiten, die mit wissenschaftlicher Expertise und mutigem Handeln konkrete Antworten auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen liefern. Die festliche Verleihung fand am 20. November in der prachtvollen Säulenhalle des Museums für Angewandte Kunst statt.

Kanzleigründer und Gastgeber Martin Schiefer betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung von wissenschaftlich fundierter Entscheidungsfindung – gerade in Zeiten wachsender Skepsis gegenüber Forschung und Fakten: „Die Schiefer Awards sind unser Beitrag, um Innovation sichtbar zu machen und den Wert evidenzbasierter Lösungen in Vergabe und Verwaltung zu unterstreichen.“

Wissenschaft trifft Verantwortung

In vier Kategorien wurden herausragende Persönlichkeiten ausgezeichnet, die theoretisches Wissen in praxisrelevante Wirkung übersetzen – über Branchen- und Disziplingrenzen hinweg.