ReGuest AG übernimmt britische UP Hotel Agency

Die börsennotierte ReGuest AG setzt ihren Expansionskurs fort und übernimmt die UP Hotel Agency Ltd aus Rugby in England zu 100 Prozent. Für das Unternehmen mit Sitz in Meran in Südtirol und Börsennotiz in Wien ist die Akquisition ein zentraler Schritt in der Internationalisierung. Mit dem Zukauf will ReGuest seine Präsenz in neuen Märkten ausbauen und vor allem im Vereinigten Königreich Fuß fassen.

Die britische Agentur soll dabei eigenständig weiterarbeiten. David Ohandjanian bleibt CEO der UP Hotel Agency und übernimmt zusätzlich die Aufgabe, den UK-Markt für ReGuest zu erschließen.

Fokus auf Direktbuchungen und digitales Hotelmarketing

UP Hotel Agency ist auf digitales Marketing für Hotels und die Tourismusbranche spezialisiert. Das Unternehmen bietet unter anderem Websiteentwicklung, UX-Design, SEO, KI-Optimierung und Paid Search an. Ziel ist es, die Zahl der Direktbuchungen für Hotelkunden zu steigern.

Mit übernommen wird auch das Schwesterunternehmen Adao Ltd, das digitale Marketingservices für die Bildungs- und Handwerksbranche anbietet. Damit erweitert ReGuest nicht nur seine geografische Reichweite, sondern auch seine operative Basis im Agenturgeschäft.

ReGuest will Technologie und Vertrieb enger verzahnen

Für ReGuest ist die Übernahme auch technologisch relevant. Die UP Hotel Agency soll künftig auf Lösungen des Tochterunternehmens Zeppelin Hotel Tech zugreifen können. Davon verspricht sich das Management effizientere Abläufe und eine höhere Profitabilität.

ReGuest-CEO Michael Mitterhofer bezeichnet David Ohandjanian als wichtigen Partner für die nächsten Wachstumsschritte. Die Übernahme sei nicht nur ein Ausbau des Portfolios, sondern auch ein Hebel, um sich markttechnisch stärker aufzustellen.

Ohandjanian sieht in der neuen Struktur ebenfalls Chancen. Neben der Weiterentwicklung seiner Agentur will er als Country Manager UK den britischen Markt für die ReGuest-Plattform öffnen.

Vom Südtiroler Start-up zur Hotelplattform

ReGuest wurde 2014 von Michael Mitterhofer, Denis Pellegrini und Stefan Plattner gegründet. Die Plattform richtet sich an Hotels und bündelt kommerzielle Funktionen entlang der Guest Journey. Dazu zählen CRM, Digital Marketing, Guest App, Business Intelligence und KI-gestützte Anwendungen. Nach Unternehmensangaben nutzen derzeit rund 3.600 Hotels die Lösung.

Seit Dezember 2024 ist die ReGuest AG an der Wiener Börse notiert. Zur Gruppe gehören bereits mehrere Unternehmen und Beteiligungen, darunter die Kölner opensmjle GmbH, die Indicate Data GmbH aus Offenburg, die orderando GmbH aus Meran sowie Servecloud aus der Schweiz.

Ziel bleibt eine globale Plattform für die Hotellerie

Mit der Übernahme der UP Hotel Agency verfolgt ReGuest seinen Anspruch weiter, eine Commercial Operating Platform für Hotels aufzubauen. Die Gruppe will sich damit als international führender Anbieter für die Hospitality-Branche positionieren.

Der Zukauf in Großbritannien ist dafür mehr als nur eine Erweiterung des Portfolios. Er ist ein Signal, dass ReGuest den nächsten Wachstumsschritt nicht mehr nur im DACH-Raum, sondern auf internationaler Ebene sucht.