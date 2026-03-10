Führungswechsel bei Nespresso Österreich: Stefan Trojer übernimmt die Geschäftsführung

Nespresso Österreich hat einen neuen Geschäftsführer: Seit Februar leitet Stefan Trojer das Unternehmen in Österreich. Der gebürtige Kärntner war zuletzt als Regional Business Manager Europe im Nespresso-Headquarter in der Schweiz tätig und kehrt damit in eine Schlüsselrolle auf dem österreichischen Markt zurück.

Trojer gilt als erfahrener Marken- und Marketingexperte mit internationalem Profil. Bei Nespresso ist er seit 2012 in unterschiedlichen Funktionen aktiv. Bis 2016 gehörte er als Marketing & eCommerce Director dem Management-Team von Nespresso Österreich an. Danach übernahm er mehrere internationale Positionen, darunter als Regional Marketing Manager Europe in der Schweiz sowie als Geschäftsführer in Tschechien und der Slowakei. Seit 2021 war er als Regional Business Manager Europe tätig.

Mit seiner Rückkehr nach Österreich soll die Ausrichtung auf Konsument:innen-Bedürfnisse weiter geschärft werden. Nespresso will nach Unternehmensangaben seine Relevanz für Kaffeetrinker:innen aller Generationen ausbauen und den Fokus auf bewussten, nachhaltigen Kaffeegenuss verstärken.

Trojer selbst betont die besondere Rolle von Kaffee im Alltag vieler Menschen in Österreich. Kaffee sei für viele weit mehr als ein Getränk, sondern Ritual und fester Bestandteil der Alltagskultur. Sein Ziel sei es, nachhaltigen Kaffeegenuss noch stärker zu verankern und auch jüngere Zielgruppen für bewusste Kaffeeerlebnisse zu gewinnen.

Vor seiner Zeit bei Nespresso war Trojer bereits in Führungsfunktionen bei Julius Meinl, Kotányi und Unilever tätig. Mit dieser Kombination aus nationaler Marktkenntnis und internationaler Führungserfahrung übernimmt er die Leitung von Nespresso Österreich in einer Phase, in der Markenbindung, Konsumentennähe und Nachhaltigkeit für die Branche weiter an Bedeutung gewinnen.