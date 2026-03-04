ABO

Casinos Austria baut Hilfsinitiative „Unser Einsatz für Österreich“ 2026 weiter aus

Mitarbeiter:innen des Casino Kitzbühel beteiligten sich für das Projekt „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuzes an der Sammlung und Ausgabe von Lebensmitteln an Menschen mit geringem Einkommen

©CYRUZ MEDIA
12 Casinos unterstützen bundesweit 53 soziale Partner mit Förderung, Spendenaktionen und Corporate Volunteering, auch die Kooperation mit der Tafel Österreich wird ausgedehnt

von

Casinos Austria setzt seine seit 2023 laufende humanitäre Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ auch 2026 fort und weitet sie in der Fläche weiter aus. Das Unternehmen kooperiert österreichweit mit sozialen Einrichtungen rund um seine zwölf Standorte, von Baden bis Bregenz. Jede Spielstätte übernimmt dabei eine lokale Partnerschaft und bündelt Unterstützung in drei Bereichen: finanzielle Förderung, „Casino on Tour“-Spendenaktionen sowie Einsätze von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Corporate Volunteering.

Bis Jahresende 2026 soll die Initiative nach einer Gesamtlaufzeit von 38 Monaten auf 320 Aktivitäten für 53 verschiedene soziale Einrichtungen kommen. Ein wesentlicher Teil der Bilanz: mehr als 2.000 Corporate Volunteering Stunden, die Teams aus den Casinos in Projekte vor Ort investieren.

Blurred image background

Ein Team aus dem Casino Salzburg veranstaltete für die Partnerorganisation Freiraum Gneis Mobil einen Bingo-Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, bei dem auch Spendengelder zugunsten des gemeinnützigen Vereins generiert wurden

 © CYRUZ MEDIA

