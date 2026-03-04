Casinos Austria baut Hilfsinitiative „Unser Einsatz für Österreich“ 2026 weiter aus

Casinos Austria setzt seine seit 2023 laufende humanitäre Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ auch 2026 fort und weitet sie in der Fläche weiter aus. Das Unternehmen kooperiert österreichweit mit sozialen Einrichtungen rund um seine zwölf Standorte, von Baden bis Bregenz. Jede Spielstätte übernimmt dabei eine lokale Partnerschaft und bündelt Unterstützung in drei Bereichen: finanzielle Förderung, „Casino on Tour“-Spendenaktionen sowie Einsätze von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Corporate Volunteering.

Bis Jahresende 2026 soll die Initiative nach einer Gesamtlaufzeit von 38 Monaten auf 320 Aktivitäten für 53 verschiedene soziale Einrichtungen kommen. Ein wesentlicher Teil der Bilanz: mehr als 2.000 Corporate Volunteering Stunden, die Teams aus den Casinos in Projekte vor Ort investieren.