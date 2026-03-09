quartetto plus im Schloss Esterházy: Festival widmet sich dem Ursprung des Streichquartetts

Mit dem Festival quartetto plus wird das Schloss Esterházy vom 20. bis 22. März 2026 zu einem Ort, an dem sich Geschichte und Gegenwart der Kammermusik unmittelbar begegnen. Im Mittelpunkt steht das Streichquartett, jenes Genre, das eng mit dem Wirken von Joseph Haydn verbunden ist und an kaum einem anderen Ort eine vergleichbare historische Verankerung besitzt.

Die besondere Bedeutung des Festivals ergibt sich aus dem Schauplatz selbst. Der Haydnsaal gilt als ein zentraler Ort in Haydns Schaffen. Dort probte der Komponist über Jahrzehnte mit der Hofkapelle, leitete Aufführungen und prägte das musikalische Leben der Fürsten Esterházy. quartetto plus knüpft an diese Tradition an und stellt sie in einen internationalen Zusammenhang.

Das Format gehört zu den wenigen Festivals, die sich ausschließlich dem Streichquartett widmen. Inhaltlich folgt die kuratorische Ausrichtung zwei Linien: der intensiven Beschäftigung mit Joseph Haydn und einer bewusst breit angelegten stilistischen Vielfalt. Die internationale Herkunft der eingeladenen Ensembles soll dabei unterschiedliche Klangsprachen und kulturelle Perspektiven zusammenführen.

Für die Ausgabe 2026 sind Opus13, das Sonoro Quartet, Capella Paulana und das Isidore String Quartet angekündigt. Sie schlagen laut Veranstalter einen Bogen von der Klassik über die Romantik bis zur zeitgenössischen Musik. So soll Haydns Vermächtnis nicht museal verwaltet, sondern im Konzert neu befragt und weitergedacht werden.

Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftungen, beschreibt das Konzept als Verbindung von Tradition und Gegenwart. Die auftretenden Ensembles brächten ihre je eigenen künstlerischen Erfahrungen in einen Raum ein, der wie kaum ein anderer mit der Geschichte des Streichquartetts verbunden sei.

Mit dieser Ausrichtung positioniert sich quartetto plus als spezialisiertes Festival mit internationalem Anspruch. Im Schloss Esterházy wird das Streichquartett damit nicht nur historisch verortet, sondern als lebendige Kunstform präsentiert, die aus ihrer Herkunft Kraft für die Zukunft zieht.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://esterhazy.at/