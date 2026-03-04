AIT und Innenministerium schließen Pakt für digitale Souveränität

Österreich will bei sicherheitsrelevanter Digitalisierung weniger abhängig werden. Das AIT Austrian Institute of Technology und das Bundesministerium für Inneres (BMI) haben dafür am 26. Februar 2026 ein Memorandum of Understanding unterzeichnet und ihre langjährige Zusammenarbeit als strategische Partnerschaft neu aufgestellt. Ziel ist es, innovative Technologien für die öffentliche Sicherheit gezielter zu entwickeln und rascher in Behördenstrukturen zu überführen.

Im Kern setzt die Kooperation auf einen Anspruch, der in Europa derzeit häufig als Gegenmodell zu globalen Machtverschiebungen diskutiert wird: Technologie soll nicht nur leistungsfähig, sondern auch rechtsstaatlich, gesellschaftlich und ethisch abgesichert sein. Das AIT betont, dass Lösungen in enger Abstimmung mit Bedarfsträgern entstehen sollen, damit Forschung nicht im Labor endet, sondern operativ nutzbar wird, etwa für nationale Sicherheit, Cybersicherheit und den Schutz demokratischer Institutionen.

Beide Seiten verweisen auf bereits laufende Formate, in denen Forschung, Behörden und Unternehmen zusammenarbeiten. Genannt werden die Programme KIRAS und K PASS unter Programmverantwortung des Bundesministeriums für Finanzen (BMF), die Sicherheitsforschung sowie Cybersicherheitsforschung in Österreich fördern.

AIT Scientific Director Andreas Kugi verbindet den Begriff technologischer Souveränität mit der Fähigkeit, Schlüsseltechnologien selbst zu verstehen, mitzugestalten und eigenständig einzusetzen. Helmut Leopold, Leiter des AIT Center for Digital Safety & Security, stellt den Transfer in den Behördenkontext in den Vordergrund. BMI Generalsekretär Andreas Achatz verweist zudem auf den Ausbau von Kompetenzen, insbesondere mit Blick auf Quantentechnologien.