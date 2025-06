Casino Bregenz im Fokus: Europas beste Croupiers kürten ihren Champion

Bregenz/Wien – Feine Hände, wachsame Augen und höchste Präzision: Wenn Europas beste Croupièren und Croupiers gegeneinander antreten, geht es um mehr als nur Technik. Es geht um Haltung, Gastfreundschaft und Exzellenz. All das vereinte die 17. European Dealer Championship, die heuer erstmals in Österreich stattfand – im stilvollen Rahmen des Casino Bregenz, das gleichzeitig sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Insgesamt 35 Teilnehmer:innen aus 18 Ländern, vorausgewählt in nationalen Ausscheidungen, traten in fünf Disziplinen gegeneinander an: Best Card Handler, Best in Pushing Stacks, Best Chipper, Best Cutting Chips und Best Mathematician. Bewertet wurden Technik, Präzision – und die Fähigkeit, mit Gästen auf Augenhöhe zu interagieren.