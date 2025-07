Casinos Austria feiert 45 Jahre als Hauptsponsor der Bregenzer Festspiele

Ein besonderes Highlight ist die Bregenzer Premiere eines Inklusionsprojekts, das Casinos Austria 2023 im Wiener Burgtheater ins Leben gerufen hat. Aufgrund der großen Resonanz findet es nun auch in Bregenz Anwendung: Am 28. Juli bietet die Aufführung der Hausoper „Oedipe“ blinden und sehbehinderten Besucher:innen einen barrierefreien Kulturgenuss – ermöglicht durch Programmhefte in Braille-Schrift sowie Live-Audiodeskription, die das Bühnengeschehen hörbar macht.

Auch soziale Verantwortung kommt nicht zu kurz: Als langjähriger Partner der Österreichischen Krebshilfe stellt Casinos Austria ein großzügiges Freikartenkontingent für die Bregenzer Festspiele sowie weitere Kultureinrichtungen zur Verfügung. Die Aktion „Glückliche Augenblicke“ richtet sich an Krebspatient:innen, die sich diese Auszeiten sonst nicht leisten könnten.