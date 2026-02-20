PMS übernimmt Elektromontage für neuen Elektrolichtbogenofen der voestalpine in Linz

Die PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH aus St. Stefan im Lavanttal übernimmt die elektrotechnischen Gesamtleistungen für den neuen Elektrolichtbogenofen am voestalpine Standort Linz. Das teilte das Unternehmen mit. Der Auftrag liegt im zweistelligen Millionenbereich und umfasst nach Angaben von PMS rund 95.000 Arbeitsstunden.

Das Projekt ist Teil des Transformationsprogramms greentec steel, mit dem die voestalpine ihre Stahlproduktion klimafreundlicher machen will. In einem ersten Schritt sollen ab 2027 je ein grünstrombetriebener Elektrolichtbogenofen in Linz und im steirischen Donawitz in Betrieb gehen. Bis 2029 will der Konzern damit bis zu 30 Prozent der CO₂-Emissionen gegenüber dem Referenzjahr 2019 einsparen.

PMS übernimmt in Linz die komplette elektrotechnische Umsetzung: Dazu zählen unter anderem die Montage von Mittelspannungsanlagen und Trafostationen, die Installation von Niederspannungsschaltanlagen, Kabeltragsysteme sowie die Verlegung und der Anschluss von Mittelspannungs-, Niederspannungs- und Signalkabeln. Auch die Instrumentierung sowie Unterstützung bei Kalttests und Inbetriebnahme sind Teil des Leistungsumfangs.

Der offizielle Projektstart fiel laut PMS mit einem Kick-off-Meeting im Dezember 2025. Für 2026 kündigt das Unternehmen eine intensive Bauphasen-Präsenz am Baufeld in Linz an, geprägt von parallel laufenden Gewerken und hohem Koordinationsbedarf. Geschäftsführer Markus Leopold spricht von einem „Leuchtturm“ für beide Unternehmen.