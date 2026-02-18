METRO Österreich wird 55: Großhändler setzt im Jubiläumsjahr auf Gastronomie und Hotellerie

METRO Österreich stellt die nächsten Monate unter ein klares Motto: Wachstum im Großhandel, mit Fokus auf Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie, also Restaurants, Hotels und Cateringunternehmen. 2026 feiert das Unternehmen 55 Jahre am österreichischen Markt und verweist zugleich auf Fortschritte in seiner Strategie, die das Geschäft konsequent auf professionelle Kundinnen und Kunden ausrichtet. Dazu gehört ein Vertriebsmodell, das stationäre Großmärkte, Zustellung und einen Online-Marktplatz kombiniert.

Was als klassischer Cash-and-Carry-Markt begann, ist heute ein flächendeckender B2B-Großhändler. METRO betreibt in Österreich 16 Großmärkte sowie ein Lieferdepot und beschäftigt rund 2.300 Vollzeitarbeitskräfte, darunter etwa 130 Lehrlinge. Das Sortiment umfasst laut Unternehmen rund 37.000 Food- und Non-Food-Artikel, darunter etwa 4.000 regionale „Regionah“-Produkte. Die Zentrale sitzt in Wien-Vösendorf.

Ein zentraler Schritt der jüngeren Unternehmensgeschichte war die Übernahme der AGM Märkte im Jahr 2022. METRO sieht darin eine Stärkung von Angebot und Services in den Regionen sowie mehr Nähe zur Kundschaft. Parallel dazu treibt das Unternehmen die Modernisierung seiner Standorte voran. Genannt werden erneuerte Kassenbereiche, der Umstieg auf ressourcenschonende Kältetechnik und die Überarbeitung von besonders sensiblen Frischebereichen wie Fleisch, Fisch sowie Obst und Gemüse. Zusätzlich laufen Business-, Prozess- und IT-Harmonisierungen, damit Märkte stärker als logistische Knotenpunkte funktionieren, die sowohl den Einkauf vor Ort als auch die Belieferung unterstützen.

Im Sortiment will METRO unter anderem Eigenmarken wie „METRO Chef“ sowie Convenience-Angebote für Profi-Küchen stärker gewichten. Ergänzt werden soll das durch Mengenstaffelpreise, die sich gezielt an gastronomische Betriebe und gewerbliche Wiederverkäufer richten.

Der eigentliche Jubiläumstag ist der 2. März 2026. Historisch ist das Datum, weil am 2. März 1971 in Wien-Vösendorf der erste METRO Großmarkt Österreichs eröffnet wurde, zugleich der erste Standort außerhalb Deutschlands. Rund um das Jubiläumsjahr sind laut Aussendung Aktivitäten für das Team und für Kundinnen und Kunden geplant. Ab 19. Februar soll zudem eine Serie von Angeboten starten, die als „Jubiläums-Preisfeuerwerk“ angekündigt wird und die Zahl 55 als wiederkehrendes Element aufgreift. In Statements betont CEO Thierry Guillon-Verne den Beitrag der Beschäftigten und das Vertrauen der Kundschaft. Auch langjährige Partner wie Fleischwaren Berger, Darbo und Manner gratulieren und verweisen auf die Zusammenarbeit.

Als Kennzahl nennt METRO für das Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 914 Millionen Euro. Zudem hebt das Unternehmen Nachhaltigkeitsaspekte hervor, darunter Elektromobilität in der Zustellung und bei Dienstfahrzeugen seit 2017 sowie die Zertifizierung als Leitbetrieb. Im Jubiläumsjahr 2026 will METRO damit nicht nur zurückblicken, sondern vor allem den Ausbau als Großhändler für Gastronomie und Hotellerie vorantreiben.