ABO

Kaffeehauskultur auf Schienen: Nespresso fährt mit der „Vienna Lungo Tram“ über die Ringstraße

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

©FRBMedia MoritzScheibenreif
  1. home
  2. Aktuell
  3. Corporate News

Vom 12. bis 15. Februar 2026 setzte Nespresso in Wien auf ein Markenformat in der Straßenbahn: In 30-minütigen Coffee-Classes starteten Fahrten am Rathausplatz und führten über die Wiener Ringstraße.

von

Vier Morgen lang war auf der Wiener Ringstraße eine ungewöhnlich gestaltete Straßenbahn unterwegs: Die „Vienna Lungo Tram – The Nespresso Experience“ sollte die Kaffeehauskultur der Stadt ins öffentliche Leben holen und zugleich eine Kampagne rund um den „World Explorations Vienna Lungo“ begleiten. Startpunkt der Fahrten war der Rathausplatz, wo auch ein gebrandetes Wartehaus als Einstieg diente.

An Bord ging es weniger um Sightseeing als um Zubereitung: In sogenannten Coffee-Classes zeigten Kaffee-Expert:innen, wie sich klassische Wiener Rezepte wie Melange, Einspänner oder Verlängerter mit der beworbenen Lungo-Varietät nachmachen lassen. Die Teilnahme war nur nach Voranmeldung möglich, gebucht wurden Zeitslots für jeweils 30 Minuten.

Die Aktion war Teil der Kampagne „From Vienna, with Love“, zeitlich rund um den Valentinstag platziert. Am Rathausplatz stand dafür auch eine Fotobox bereit. Simone Reeh, Marketing Director von Nespresso Österreich, bezeichnete die Straßenbahn in einem Statement als Einladung, „in die Welt unserer Kampagne ‚From Vienna, with Love‘ einzutauchen“ und den „perfekten Morgenmoment“ zu zelebrieren.

Mit dem Format setzt Nespresso auf eine vertraute Wiener Kulisse, Ringstraße und Kaffeehausästhetik, und verbindet sie mit einem Event, das Produktinszenierung und Stadterlebnis zusammenführt.

Blurred image background

 © FRBMedia MoritzScheibenreif

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hella setzt auf Lamellendach und Photovoltaik: Familienunternehmen investiert in Osttirol und Deutschland
Corporate News
Hella setzt auf Lamellendach und Photovoltaik: Familienunternehmen investiert in Osttirol und Deutschland
Valentinstag in Wien: Zwei Drittel wollen schenken, Ausgaben steigen
Corporate News
Valentinstag in Wien: Zwei Drittel wollen schenken, Ausgaben steigen
Kelly’s Chipscontest 2026 startet mit „12 Points“ und drei neuen Sorten
Corporate News
Kelly’s Chipscontest 2026 startet mit „12 Points“ und drei neuen Sorten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER