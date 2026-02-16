Kaffeehauskultur auf Schienen: Nespresso fährt mit der „Vienna Lungo Tram“ über die Ringstraße

Vier Morgen lang war auf der Wiener Ringstraße eine ungewöhnlich gestaltete Straßenbahn unterwegs: Die „Vienna Lungo Tram – The Nespresso Experience“ sollte die Kaffeehauskultur der Stadt ins öffentliche Leben holen und zugleich eine Kampagne rund um den „World Explorations Vienna Lungo“ begleiten. Startpunkt der Fahrten war der Rathausplatz, wo auch ein gebrandetes Wartehaus als Einstieg diente.

An Bord ging es weniger um Sightseeing als um Zubereitung: In sogenannten Coffee-Classes zeigten Kaffee-Expert:innen, wie sich klassische Wiener Rezepte wie Melange, Einspänner oder Verlängerter mit der beworbenen Lungo-Varietät nachmachen lassen. Die Teilnahme war nur nach Voranmeldung möglich, gebucht wurden Zeitslots für jeweils 30 Minuten.

Die Aktion war Teil der Kampagne „From Vienna, with Love“, zeitlich rund um den Valentinstag platziert. Am Rathausplatz stand dafür auch eine Fotobox bereit. Simone Reeh, Marketing Director von Nespresso Österreich, bezeichnete die Straßenbahn in einem Statement als Einladung, „in die Welt unserer Kampagne ‚From Vienna, with Love‘ einzutauchen“ und den „perfekten Morgenmoment“ zu zelebrieren.

Mit dem Format setzt Nespresso auf eine vertraute Wiener Kulisse, Ringstraße und Kaffeehausästhetik, und verbindet sie mit einem Event, das Produktinszenierung und Stadterlebnis zusammenführt.