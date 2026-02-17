Copa Data meldet Rekordjahr in CEE und Nahost

Die Copa Data Gruppe zieht für das Geschäftsjahr 2025 eine positive Bilanz. Gruppenweit wuchs das Unternehmen nach eigenen Angaben um 21 Prozent. In der Region Mittel und Osteuropa sowie Naher Osten, CEE/ME, erzielte Copa Data einen Rekordumsatz von 12,6 Millionen Euro, ein Plus von 24,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Als wichtigste Treiber nennt das Unternehmen die Nachfrage nach Lösungen auf Basis der Softwareplattform zenon in den Bereichen Energie sowie Life Sciences und Pharma.

Geschäftsführer Johannes Wolf verweist trotz geopolitischer Belastungen auf den Stellenwert von Industriesoftware für Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz. Zenon solle Unternehmen befähigen, Prozesse zukunftssicher zu gestalten, Ressourcen effizienter zu nutzen und nachhaltige Lösungen umzusetzen.

Als Wachstumsthema hebt Copa Data die sogenannte Twin Transition hervor, also die gleichzeitige ökologische und digitale Transformation. Mit Software definierten OT Lösungen setze man auf flexible, hardwareunabhängige Automatisierung von Produktions und Energieprozessen, gerade in regulierten Branchen wie Life Sciences und Pharma. Zudem betont das Unternehmen den No Code Ansatz als Hebel, um Digitalisierung schneller in die Praxis zu bringen.