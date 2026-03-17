Olymp übernimmt Markenrechte an Eterna

Die Olymp Bezner-Gruppe hat sämtliche Markenrechte der Eterna Mode GmbH übernommen, darunter auch die Rechte an der Kernmarke Eterna. Das teilte das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen mit. Eterna aus Passau hatte Mitte Dezember 2025 Insolvenz angemeldet und vor Kurzem angekündigt, den Geschäftsbetrieb bis zum Sommer 2026 einzustellen.

Mit dem Kauf sichert sich Olymp die Rechte an einer Marke, die den deutschen Hemdenmarkt über Jahrzehnte mitgeprägt hat. Beide Unternehmen standen lange in direktem Wettbewerb.

Olymp sieht Potenzial für einen Neustart der Marke

Olymp-Inhaber und CEO Mark Bezner würdigte die Rolle des früheren Konkurrenten und stellte eine mögliche Rückkehr der Marke in Aussicht. Man prüfe derzeit verschiedene Szenarien, um Eterna für Handelspartner und bestehende Kundinnen und Kunden wieder erfolgreich am Markt zu etablieren.

Damit deutet sich an, dass die Marke Eterna trotz des angekündigten Endes des operativen Geschäfts nicht vom Markt verschwinden muss. Konkrete Pläne zur künftigen Nutzung der Markenrechte nannte Olymp zunächst nicht.

Ergänzung im Markenportfolio

Aus Sicht von Olymp passt Eterna in ein Portfolio, das zuletzt breiter aufgestellt wurde. Während Olymp sein Angebot in den vergangenen Jahren schrittweise vom klassischen Hemdenspezialisten zur Lifestyle-Marke ausgebaut hat, steht Eterna vor allem für eine traditionsreiche Positionierung im Bereich Hemden und Blusen.

Das Unternehmen verweist auf Unterschiede bei Zielgruppen, Kollektionsaussagen und Vertriebsstrukturen. Gerade diese Unterschiede könnten für eine ergänzende Marktpositionierung sorgen. In einer Modebranche, die seit Längerem unter schwierigen Rahmenbedingungen steht, will sich Olymp damit breiter und flexibler aufstellen.

Olymp baut das Bekleidungsangebot weiter aus

Olymp zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Hemdenanbietern in Deutschland und Europa. Das Sortiment umfasst inzwischen nicht mehr nur Business-, Freizeit- und Anlasshemden, sondern auch Strick- und Wirkartikel, Hosen sowie seit Herbst 2025 Jacken. Vertrieben werden die Produkte in mehr als 40 Ländern.

Der Verkauf läuft vor allem über den Bekleidungsfachhandel. Hinzu kommen eigene Stores in Deutschland und Österreich sowie der firmeneigene Onlineshop. Mit dem Erwerb der Eterna-Markenrechte stärkt Olymp nun seine Position in einem Markt, der seit Jahren unter hohem Wettbewerbsdruck steht.